Málo obrazovek v autě? Našel se způsob, jak ji napasovat i do volantu

Designérům interiérů už dochází místa, kam umístit další displeje. Obrazovky jsou dnes standardem nejen na pozici přístrojového štítu, ale také v centrální části jako součást infotainmentu, místo panelu klimatizace, a dokonce i před spolujezdcem na palubní desce. Cestující na zadních sedadlech si v prémiových vozech rovněž přijdou na své díky multimediálním systémům umístěným na hřbetech sedadel první řady, displeji na zadní straně středové konzole, ve výklopné loketní opěrce, či vnitřní straně dveří.

Přesto se objevuje jeden nevyužitý prostor, o který se výrobci začínají zajímat - střed volantu, který byl dlouho považován za nedotknutelnou zónu. Ačkoli se takové displeje vyskytují ve volantech závodních aut, pro běžné komerční vozy je jejich použití z bezpečnostních důvodů nevhodné. Tedy… bylo.

Výrobce automobilových dílů ZF Lifetec představil volant budoucnosti, ve kterém může být integrována obrazovka i airbag zároveň. Klíčový prvek pasivní bezpečnosti totiž v tomto případě „vystřeluje“ z horní části středu volantu a uvolňuje tak rozlehlý prostor, který byl do této doby prázdný. Abychom byli spravedliví, nemusí se nutně jednat o další obrazovku. Společnost ZF tvrdí, že nová poloha airbagu umožní také větší variabilitu designu a možností ovládání. V prezentaci se podělila o řadu zajímavých konceptů.

Určitě by se našlo praktické využití i pro zmiňovaný displej. Snadno si lze představit, že by výrobce tento prostor využil například pro varování asistenčních systémů – mohl by se sem přesunout třeba indikátor sledování mrtvého úhlu, který v současnosti mnoho řidičů přehlíží. Také by se střed volantu mohl využít pro umístění senzorů, které by detekovaly pozici rukou, což by mohlo pomoci ve vozech vybavených poloautonomním řízením.