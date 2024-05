Manhart vytunil kultovní BMW řady 8. Má osmiválec z M5 a vznikne v 5 kusech

Manhart Performance spojil jedny z nejlepších sportovních bavoráků z devadesátých let. Pod kapotu kultovní řady 8 namontoval osmiválec z BMW M5.

Německá tuningová společnost Manhart Performance se v posledních měsících věnuje úpravám klasických bavoráků. Ty představuje po boku vylepšených nejmodernějších novinek z Mnichova a teď nám slavný tuner odhaluje opravdu speciální lahůdku. Pro hrstku milovníků kultovního BMW řady 8 (E31) z devadesátých let uvádí novou kreaci se srdcem osmiválcového BMW M5.

Novinka se oficiálně jmenuje Manhart MH8 5.0 V8 a je decentně vylepšenou klasickou osmičkou. Snad nejzásadnější novinkou v luxusním kupé z posledních let minulého tisíciletí je atmosférický pětilitrový benzinový vidlicový osmiválec S62, který sportovní divize BMW M standardně montovala do rychlého sedanu BMW M5 generace E39 z konce devadesátých let.

Manhart jej ve svém počinu MH8 5.0 V8 představuje v lehce silnější specifikaci s 309 kW (420 koňmi), přičemž standardem modelu M5 tehdy bylo jen 294 kW (400 koní). I v luxusním kupé si pak ponechává tradiční šestistupňovou manuální převodovku a puristický pohon zadních kol. Tuner navíc uvádí, že i s menším počtem válců je osmička s nejnovějším tuningem o 88 kW (120 koní) silnější než tehdy vrcholná verze 850 CSi s V12.

Specialisté tuningové společnosti pak vlastní kreaci vylepšili stylingem inspirovaným 850 CSi, zadním spoilerem, zpětnými zrcátky ve stylu soudobých modelů BMW M. K tomu přidávají i 20“ kola z hliníkových slitin a podvozek vybavili pokročilejšími tlumiči Bilstein B6 s nižšími sportovními pružinami H&R.

Unikátní Manhart MH8 5.0 V8 vznikne ve velmi omezeném počtu pouhých pěti kusů. První z nich už vznikl a je to tento konkrétní vůz, jaký si můžete prohlédnout ve fotogalerii. A kolik taková hračka stojí? Manhart uvádí, že první vyrobené auto má prodejní cenu 149.000 eur, neboli necelých 3,7 milionu korun.