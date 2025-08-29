Předplatné
Manuál jako modla? Kdepak, Evropané o ně stojí čím dál méně

Klasická koncepce s třemi pedály a řadicí pákou se z trhu s novými auty začíná vytrácet. Důvodů je mnoho.

Evropa byla ještě před patnácti dvaceti lety brána jako kontinent, kde automaty hrají prim zejména u drahých aut. Dokonce i velká část prémiových modelů nabízela manuální skříně jako naprostý standard i u velkoobjemových motorů. Samočinné převodovky byly stále brány jako pomalé a neefektivní, jelikož se ve většině případů podílely na vyšší spotřebě.

Jenže tenhle trend už končí i u nás. A má hned několik příčin. Technologický progres během uplynulých patnácti let pokročil takovým tempem, že drtivá většina automatických převodovek svou rychlostí, logikou řazení a efektivitou překoná klasické manuály. S efektivitou souvisí i další, zřejmě nejdůležitější důvod: emise. Minimálně šestirychlostní skříně totiž díky softwaru můžete naladit tak, že při měření spotřeby dosáhnou lepších výsledků než vozy se třemi pedály. Posledním významným důvodem je komfort.

Podíl nových aut s manuálními převodovkami na trhu 
ZeměStav v roce 2001 (%)Stav roce 2024 (%)
Německo8318
Francie9528
Itálie9848
Španělsko9741
Velká Británie8622
Dohromady9129
USA280,7
Zdroj: JATO Dynamics

Evropané navzdory několika krizím zbohatli, takže jim nevadí připlatit si za pohodlnější jízdu. Do města, ale i na běžné jízdy po všech typech komunikací je samočinná převodovka zkrátka příjemnější. U výkonných aut pak obvykle ani jinou možnost nemáte, byť výjimky se ještě najdou, jak jsem psal v testu BMW M2 Coupé výše.

Podle dat společnosti JATO Dynamics měly nové vozy s manuálem v roce 2001 na německém trhu v roce 2001 naprosto dominantní postavení. Loni ovšem podíl dosáhly necelé pětiny. Pokles souvisí též s rostoucími prodeji elektromobilů, kterým většinou stačí jednostupňová převodovka.

Z pěti největších evropských trhů se manuálním skříním u nových aut daří především v Itálii a ve Španělsku, bohatší Francie, zmíněné Německo a Velká Británie již výrazně upřednostňují samočinné převodovky.

Podíl nových aut s manuálními převodovkami na trhu v roce 2024 podle segmentů
 Mainstream (%)Prémie (%)
Německo + Francie + Itálie + Španělsko + VB372,8
USA0,70,7
Zdroj: JATO Dynamics

V USA bylo zastoupení aut se třemi pedály před 24 lety překvapivě vysoké (28 procent). Minulý rok ovšem podíl dosáhl pouhých sedmi desetin procenta.

A co vy? Preferujete u nového auta manuální, nebo samočinnou převodovku? Napište nám do diskuze.

Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video: auto.cz, foto: auto.cz

