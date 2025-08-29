Manuál jako modla? Kdepak, Evropané o ně stojí čím dál méně
Klasická koncepce s třemi pedály a řadicí pákou se z trhu s novými auty začíná vytrácet. Důvodů je mnoho.
Evropa byla ještě před patnácti dvaceti lety brána jako kontinent, kde automaty hrají prim zejména u drahých aut. Dokonce i velká část prémiových modelů nabízela manuální skříně jako naprostý standard i u velkoobjemových motorů. Samočinné převodovky byly stále brány jako pomalé a neefektivní, jelikož se ve většině případů podílely na vyšší spotřebě.
Jenže tenhle trend už končí i u nás. A má hned několik příčin. Technologický progres během uplynulých patnácti let pokročil takovým tempem, že drtivá většina automatických převodovek svou rychlostí, logikou řazení a efektivitou překoná klasické manuály. S efektivitou souvisí i další, zřejmě nejdůležitější důvod: emise. Minimálně šestirychlostní skříně totiž díky softwaru můžete naladit tak, že při měření spotřeby dosáhnou lepších výsledků než vozy se třemi pedály. Posledním významným důvodem je komfort.
|Podíl nových aut s manuálními převodovkami na trhu
|Země
|Stav v roce 2001 (%)
|Stav roce 2024 (%)
|Německo
|83
|18
|Francie
|95
|28
|Itálie
|98
|48
|Španělsko
|97
|41
|Velká Británie
|86
|22
|Dohromady
|91
|29
|USA
|28
|0,7
|Zdroj: JATO Dynamics
Evropané navzdory několika krizím zbohatli, takže jim nevadí připlatit si za pohodlnější jízdu. Do města, ale i na běžné jízdy po všech typech komunikací je samočinná převodovka zkrátka příjemnější. U výkonných aut pak obvykle ani jinou možnost nemáte, byť výjimky se ještě najdou, jak jsem psal v testu BMW M2 Coupé výše.
Podle dat společnosti JATO Dynamics měly nové vozy s manuálem v roce 2001 na německém trhu v roce 2001 naprosto dominantní postavení. Loni ovšem podíl dosáhly necelé pětiny. Pokles souvisí též s rostoucími prodeji elektromobilů, kterým většinou stačí jednostupňová převodovka.
Z pěti největších evropských trhů se manuálním skříním u nových aut daří především v Itálii a ve Španělsku, bohatší Francie, zmíněné Německo a Velká Británie již výrazně upřednostňují samočinné převodovky.
|Podíl nových aut s manuálními převodovkami na trhu v roce 2024 podle segmentů
|Mainstream (%)
|Prémie (%)
|Německo + Francie + Itálie + Španělsko + VB
|37
|2,8
|USA
|0,7
|0,7
|Zdroj: JATO Dynamics
V USA bylo zastoupení aut se třemi pedály před 24 lety překvapivě vysoké (28 procent). Minulý rok ovšem podíl dosáhl pouhých sedmi desetin procenta.
A co vy? Preferujete u nového auta manuální, nebo samočinnou převodovku? Napište nám do diskuze.
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video: auto.cz, foto: auto.cz