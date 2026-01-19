Předplatné
Nissan Leaf 2. generace přinesl výrazně delší dojezd. Ale co spolehlivost?

Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Leaf byl jedním z prvních moderních elektromobilů dostupných v Evropě. V roce 2017 se představila druhá generace, která přinesla výrazné zlepšení v mnoha směrech.

V roce 2010 se Nissan Leaf (ZE0) stal jedním z prvních moderních elektromobilů na trhu. Obchodně úspěšné auto vynikalo futuristickým designem stejně jako moderními lithium-iontovými bateriemi s kapacitou 24 nebo 30 kWh.

Nissan Leaf

Z pohledu uživatelů auto vykazovalo solidní spolehlivost až u pozdějších exemplářů. Do roku 2013 jej poháněl elektromotor EM61, od uvedeného data modernější EM57. Výkon 80 kW byl stejný. Největším problémem vozu byl extrémně krátký dojezd v praxi dosahující tak 160 kilometrů, daný z dnešního pohledu malou baterií. Udávaný dojezd dle metodiky NEDC činil 124 až 175 km. Po připojení k síti 230 V 50 Hz trvalo nabíjení vozu přibližně 8 hodin. K dispozici bylo také rychlonabíjení, které umožnilo nabít baterii na 80 procent stavu nabití za půl hodiny.

Lepší a lepší

Druhá generace přinesla méně avantgardní tvary, zároveň také výrazně posílenou techniku, a to jak její mechanickou část, tak také elektrickou. Z pohledu uživatele představovalo největší pokrok výrazné prodloužení dojezdu na jedno nabití. Baterie se zvětšila na 40 nebo 62 kWh, normovaný dojezd vzrostl dle nové, přísnější metodiky WLTP na 274 km s menší baterií. S větší je udáván jen dojezd dle americké normy EPA 341 km.

Výrazně se také zlepšily jízdní výkony, a to díky motoru EM57 nově s výkonem 110 nebo dokonce 160 kW u verze Leaf e+. Dle zkušeností a zjištění magazínu Consumer Reports, který se zaměřuje mimo jiné na spokojenost uživatelů s daným produktem, měla druhá generace v prvním roce produkce (2018) určité problémy se spolehlivostí. Ta tak byla horší než u předchozí generace v posledním roce výroby 2017. To je však léty běžná praxe, že nová auta na začátku více zlobí než ta stará na konci svého životního cyklu. A zkušenosti uživatelů s leafem to potvrzují.

První vozy druhé generace také trpěly omezenou spolehlivostí. Ta se postupně zlepšovala, až v roce 2022 dosáhla svého vrcholu. Tehdy model zastínil konkurenty od Tesly Model 3 a S. Poté však začala opět klesat. Na co si lidé nejvíce stěžovali? Consumer Reports uvádí, že po roce 2022 byl vůz předmětem hned čtyř svolávacích akcí. Příčinou byly netěsnosti a některé další závady, zejména karoserie. Vysoká spolehlivost leafu druhé generace se tak vztahuje pouze na jediný rok, a sice 2022.

V roce 2019 dostalo auto na přání větší baterii pro ještě delší dojezd. Spolehlivosti to však mnoho nepomohlo, protože baterie stále způsobovala majitelům spoustu problémů, což vedlo k opětovnému poklesu celkového hodnocení spolehlivosti.

Postupné zlepšování (a zase pád)

Nejméně spolehlivé jsou dle Consumer Reports vozy z roku 2020. V této fázi se hnací ústrojí potýkalo s největším počtem problémů. Ty se navíc týkaly klíčových částí, tedy trakčního akumulátoru a motoru. V této fázi Consumer Reports uvedl, že i leaf s dlouhým dojezdem byl „překonán jinými dostupnými elektromobily, jako jsou Hyundai Kona Electric a Kia Niro EV“.

Přestože do modelového roku 2021 vstoupil leaf v podstatě beze změn, na spolehlivost to mělo velký vliv. Do roku 2022 se tak počty problémů stále snižovaly. Tehdy šlo o jediný nadprůměrně hodnocený elektromobil ve své třídě na severoamerickém trhu.

Nešlo jen o předtím problémový motor či baterii, ale i další komponenty, pokud jde o nejmenší počet problémových míst hlášených majiteli. Modely druhé generace klesly z této vysoké známky v modelových letech 2023, 2024 a 2025, ale jejich spolehlivost v tomto období stále zůstala průměrná. Pro úplnost se předpokládá, že i třetí generace leafu minimálně na tento úspěch, jakkoliv ne bezchybný, naváže.

Zdroj: Jalopnik, Consumer Reports, Wikipedia, foto: Nissan, video: auto.cz

