Vysoká cla i na hybridy? Evropská komise zvažuje rozšíření cel na čínské vozy
Od roku 2024 se v Evropě platí vysoká cla na dovezené čínské elektromobily. Podle nové dohody se objeví možnost, jak mohou čínské automobilky cla obejít, pro ty, co se nedohodnou, se ale možná situace ještě ztíží. Na stole je totiž návrh rozšířit cla i na čínské hybridy.
Na začátku ledna se objevila zpráva vydaná Evropskou komisí, podle které se podařila dohoda s čínskou stranou na nahrazení cel na dovoz elektromobilů. Místo nich by se měly na jednotlivé modely stanovit minimální ceny, pod které se vozy v Evropě nesmí prodávat. Výsledkem by byla podle komise ochrana evropských automobilek před čínskou konkurencí bohatě zadotovanou čínskou vládou, zatímco čínské automobilky by získaly více peněz z Evropy.
Zároveň to ale neznamená, že by se cla zrušila úplně. Minimální cena by byla způsobem, jak se jim mohou automobilky vyhnout, a ty, které se s Evropou nedohodnou, je budou platit i nadále. Nově se navíc objevil návrh, který vysoká cla vztáhne i na hybridní vozy z Číny. Současná verze počítá se cly na vozy, kde jsou kola poháněna pouze elektromotory, což znamená vedle elektromobilů také sériové hybridy (EREV). V nové variantě by se ale mohla vztahovat také na paralelní hybridy.
Znamenalo by to pravděpodobně vozy zahrnované do čínské kategorie NEV, na které se vztahují dotace. A tedy pouze plug-in hybridy s větší baterií, a ne ty klasické. Za rozšířením cel stojí podle německých médií hlavně Francouzi, kteří byli jedním z hlavních proponentů už původní verze vztažené na elektromobily.
Právě větší důraz na plug-in hybridy, a v menší míře také klasické hybridy, byl důsledkem většího cla zavedeného na podzim roku 2025. Značky jako BYD, Dongfeng, MG a další, které zde už chtěly prodávat pouze elektrické vozy, místo toho pro Evropu upravily své existující plug-in hybridy.
A zjevně se to vyplatilo, protože dovoz čínských hybridů do EU loni vzrostl o 155 %, zatímco elektromobilů jen 12 %. Dobře je to vidět u BYD, jehož nejprodávanější model v Evropě je plug-in hybridní SUV Seal U. BYD má také v plánu uvést hybridní verzi každého nového modelu uváděného na evropský trh.
Dodatečná cla v roce 2024 přidala dodatečná procenta k základním 10 %, a to dle konkrétní značky až do výše 35,3 %. Vyšetřování Evropské komise určilo výši cla dle dotací získaných automobilkami od čínské vlády, kritériem byla také ochota automobilek spolupracovat s komisí na vyšetřování. Cla se ale vztahují také na vozy evropských značek exportované z Číny.
Zdroj: Euractiv, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz