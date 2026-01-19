Počet registrací nových aut na LPG vzrostl o 40 procent. Stojí za tím jistota a cestovní náklady
Loňský rok přinesl rekordní počet registrací nových vozů s LPG a trend podporují i náklady na provoz, které zůstávají výrazně nižší než u benzinu. Do budoucna se navíc očekává, že ani po zavedení povolenek ETS2 plyn o cenovou výhodu nepřijde.
Obliba vozů s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) roste, přesto je s podivem, že automobilky na trend reagují vlažně. Na trhu s novými vozy jej v rámci vzájemné spolupráce nabízejí pouze Dacia a Renault. Zájem o tento druh pohonu dál roste, a to i v době, kdy jsou ceny pohonných hmot relativně stabilní a od poloviny listopadu soustavně klesají. Minulý týden řidiči benzin tankovali v průměru za 32,98 Kč/l a naftu za 32,19 Kč/l. LPG přitom vyjde zhruba na 18,70 korun za litr.
Z pohledu registrací vozů s pohonem na LPG lze loňský rok označit za rekordní. Ve srovnání s rokem 2024 bylo podle statistik Svazu dovozců automobilů registrováno 6455 nových vozů, tedy o 40 procent více. Ve srovnání s rokem 2023 činil růst 84,3 procenta (3502 registrací).
Není překvapením, že nejvíce nových aut s LPG připadlo na Dacii, konkrétně 4895 kusů. Jasnou jedničkou je SUV Duster (1715 registrací), následovaný joggerem (1550 registrací) a třetím sanderem (1359 registrací). Následují Renault Captur (1062 registrací) a Renault Clio (461 registrací). Klíčem k úspěchu je cenová dostupnost a výrazně nižší cestovní náklady.
Důvěru v LPG posiluje i to, že v letech ovlivněných pandemií a konfliktem na Ukrajině ceny benzínu a nafty kolísaly, zatímco LPG si drželo relativně stabilní cenu. S blížícím se zavedením emisních povolenek ETS2 Česká asociace LPG předpokládá, že se cena litru plynu zvedne o 2,30 Kč. Přitom na litru benzinu si připlatíme 3,50 Kč.
Podle Centra dopravního výzkumu jezdí po českých silnicích už 123 tisíc osobních automobilů na LPG. Na tomto počtu se významně podílí i vysoký počet dodatečných individuálních přestaveb. Ty jsou oblíbené zejména u amerických vozů se šesti a osmiválcovými motory. V popředí jsou ale také konverze modelů Škoda Octavia s motory TSI.
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, České asociace LPG, Svaz dovozců automobilů I foto a video: auto.cz