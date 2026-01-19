Porsche v roce 2025 kleslo o 10 procent. Může za to špatné rozhodnutí a turbulentní vývoj trhu
Porsche má za sebou náročný rok. Bojuje s odchody klíčových modelů, změnami na trzích, zejména v EU a Číně, a vývojem trendů, které nejsou k elektromobilům tak vstřícné, jak se predikovalo. Výsledkem je pokles počtu dodaných aut o 10 %. Zároveň se ale v Evropě zvedá poptávka po elektrifikovaných pohonech.
Porsche se nachází v přechodném období turbulentních změn spojených s důležitými rozhodnutími, která budou značku výhledově formovat. To se pochopitelně odrazilo na prodejních výsledcích za rok 2025. Po celém světě dodala automobilka 279.449 vozů, což představuje ve srovnání s rokem 2024 desetiprocentní pokles z 310.718 automobilů. Podle Matthiase Beckera, člena představenstva pro prodej a marketing, se to ale dalo očekávat.
Automobilka se sídlem ve Stuttgartu udělala významné zásahy do svého portfolia. Bohužel trh se vyvíjel mimo původní předpoklady. Dříve stanovená strategie počítala s rychlým rozvojem elektromobility, který se ve výsledku nedostavil. Naopak se trh vrací zpět ke spalovacím motorům.
Změna trendů negativně ovlivnila výsledky zejména u nejprodávanějšího modelu Macan se spalovacím motorem, jehož výroba utichá bez přímého nástupce. Vůz se od března začal z evropského trhu stahovat, protože nevyhovoval kybernetickým požadavkům na bezpečnost, platným od 1. července 2025. Na ostatních světových trzích, zejména v zámoří, se mu sice dařilo skvěle, avšak dřívější rozhodnutí pokračovat pouze s elektrickou verzí to nezvrátilo.
Oliver Blume, předseda představenstva Volkswagenu, otevřeně přiznal, že to bylo chybné rozhodnutí, ale je třeba si uvědomit, že tehdy vedení pracovalo s úplně jinými predikcemi a informacemi. Macan sice dostane duchovního nástupce, ale bude mít jiné jméno, řadu odlišností a přijde pravděpodobně v roce 2028. To znamená, že místo v klíčovém segmentu se spalovacím motorem bude dva roky prázdné. Pravděpodobnost změny preferencí je malá, protože Porsche pracuje s omezeným rozpočtem a věnuje se novému SUV se třemi řadami sedadel. To mělo být také původně elektrické, ale nakonec dostane elektrifikovaný spalovací motor.
Na propadu dodávek aut má podíl i říjnové ukončení výroby řady 718 Boxster a Cayman a klesající poptávka v Číně. Sem automobilka exportovala 41.938 aut, meziročně o 26 procent méně. Stojí za tím nižší poptávka po drahých vozech a vyšší konkurence v luxusním segmentu, zejména mezi elektromobily. Na druhou stranu je tu prostor k optimismu, protože podle Beckera naplnil elektrický cayenne představený v listopadu očekávání zákazníků.
Žebříček prodejů za rok 2025 vede macan s 86.229 dodanými vozy. Na elektrickou verzi připadlo 45.367 kusů. Za ním je cayenne s 80.886 dodanými kusy, což je ve srovnání s rokem 2024 pokles o 21 procent. Naděje se upírá k elektrickému cayennu, který měl světovou premiéru v listopadu a dodávky na první trhy odstartují na jaře. Porsche jej bude nabízet vedle stávajících verzí se spalovacím motorem a plug-in hybridním pohonem.
Naopak rekord slaví řada 911 s 51.583 dodanými auty. Zájem o panameru klesl o 6 procent na 27.701 kusů. Odcházející modely 718 Boxster a Cayman si připsaly 18.612 dodávek, což znamená meziroční pokles o 21 procent. Pád o 22 procent zažil také taycan s 16.339 předanými kusy, což odráží snížení zájmu o elektromobily.
Z pohledu pohonů tvořily elektromobily 22,2 procenta, plug-in hybridy pak 12,1 procenta. V Evropě bylo poprvé dodáno více elektrifikovaných vozů (57,9 procenta) než modelů se čistě spalovacím motorem. Plug-in hybridy jsou oblíbené zejména u cayennu a panamery.
Uvidíme, jak si Porsche povede pod novým ředitelem. Tím se stal Michael Leiters, bývalý generální ředitel McLarenu.
Zdroj: Porsche I Video: Porsche