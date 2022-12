Manželé prodali dům a pořídili si velkolepou obytnou Tatru. Chtějí v ní procestovat svět

Jen málokdo si ale tento sen splní, "velké" cestování samozřejmě může být náročné časově, fyzicky i finančně, rozhodnutí vyrazit na dalekou a náročnou výpravou pochopitelně vyžaduje také jistou odvahu a nezávislost. Důvodů, proč většina z nás netráví měsíce v expedičních vozidlech někde na konci světa, existuje spousta.

Někteří lidé si ale cestovatelské sny plní. Mezi takové patří například Pawel Małecki s manželkou Magdalenou. Polští nadšenci už za sebou mají různé výpravy v upraveném obytném Ivecu, nedávno se ale rozhodli, že svou zálibu posunou na mnohem vyšší úroveň a budou na cestách trávit ještě víc času. A že procestují "celý svět".

Aby si svoje sny mohli splnit, naprosto překopali dosavadní životy. Pár prodal dům, auta a oba změnili zaměstnání, aby mohli pracovat na dálku. Manželé potřebovali také nové auto, větší, robustnější, takové, které zvládne skutečně náročné podmínky.

Po dlouhém vybírání nakonec Pawel zvolil třínápravovou Tatru Phoenix, jejíž podvozek nechal osadit speciální obytnou nástavbou. Na té je zajímavé, že je vysunovací. Když je Tatra odstavená, cestovatelé pak mají k dispozici dvě patra.

Pro český základ se Pawel rozhodl z několika důvodů. Nechtěl například vůz značek Mercedes-Benz a MAN, neboť auta těchto výrobců využívá většina cestovatelů. Při pátrání na internetu narazil na Tatru a zaujala ho klasická tatrovácká koncepce, která nabízí spoustu výhod pro jízdu v těžkém terénu. Řešení podvozku zajišťuje, že se obytná nástavba nekroutí ani při křížení náprav. A také se mu líbí, že Phoenix využívá motor Paccar a převodovku ZF, takže s technikou mu mohou v případě nějaké poruchy pomoci servisy v různých koutech planety, třeba v Austrálii.

Když mu pak Tatru doporučili i polští řidiči, kteří s ní mají zkušenosti, rozhodl se, že Phoenix je tím pravým vozidlem.

Video se připravuje ...

Před několika měsíci se manželský pár expediční tatrovky dočkal. A aby se Pawel s vozem a jeho schopnostmi důkladně seznámil, vzal ji do Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě. Na tomto polygonu také vzniklo video, v němž si můžeme unikátní šestikolový obytňák prohlédnout v akci. A díky rozhovoru s Pawlem se dozvědět zajímavé podrobnosti.

Detaily o vybavení bohužel na videu nenajdeme, pokud vás ale takové záležitosti zajímají (třeba i jako inspirace), mohly by se vám líbit fotografie a plány z velké galerie dokumentující stavbu obytné nástavby. Polští cestovatelé se totiž o detaily dělí na facebookové stránce World by our home, díky níž můžeme nejen sledovat, kde se momentálně nacházejí, ale také si prohlédnout vnitřek Tatry. Na dostupných snímcích je vidět například ložnice, vybavení kuchyně nebo toaleta, koupelna a jiné zázemí.