Jak slouží policejní elektromobily: Zločince nestíhají, přesto pomáhají a chrání

České policisty uvidíte už i v elektromobilech. Vozy Hyundai Ioniq s majáčky sice neslouží ke stíhání lumpů, ale odvádějí každodenní mravenčí službu, která je potřebná.

„Sami jsme na ně byli zvědavi, nikdo u nás předtím neměl zkušenost s elektromobily,“ vítá nás u rozsvíceného hyundaie na baterky nadporučík Ondřej Šurkovský.

Schůzku jsme si dali před pražským policejním ředitelstvím, právě tady koncem června převzali policisté dvacítku nových aut do zásuvky. Celkem jich policie pořídila 38.

Ačkoliv to možná veřejnost netuší, není to poprvé – některá krajská ředitelství policie už elektromobily v civilním provedení používají ve zkušebním provozu. Celkem je jich už 96 kusů na různých odděleních a ve všemožných službách.

Proč elektro?

„Jsem rád, že se Policie České republiky vydala cestou elektromobility. Je to technika, která pro nás znamená další technologický posun. Věřím, že policisté budou spokojeni,“ prohlásil při předání aut policejní prezident Jan Švejdar.

Jenže k čemu jsou vlastně taková auta s omezeným dojezdem strážcům zákona dobrá? „Neslouží ke stíhání zločinců ani kontrolám. Jsou to vlastně takoví policejní úředníci, auta využíváme denně třeba pro doručování předvolání,“ vysvětluje policista Šurkovský s tím, že asi nehrozí, že by elektrovozy v brzké době nahradily nejčastější dvoulitrové benzinové octavie s pohonem všech kol. Pro takzvanou „tíseň“ se totiž zatím elektromobily nehodí.

Elektrické hyundaie s majáčkem lze tak nejvíc vidět v centrech měst a třeba při demonstracích, kde je využívá antikonfliktní tým. Jeho členem je i sám Ondřej Šurkovský, což znamená mít v sobě odvahu postavit se v civilu třeba před rozvášněné fotbalové hooligans.

Svět motorů 44/2020

S prodlužovačkou?

Brzy po předání elektrických aut se na sociálních sítích objevila fotka nabíjení prodlužovacím kabelem skrz okénko policejní služebny. Prý by ale občané takovou situaci vůbec spatřit neměli. Elektromobily jsou totiž vybaveny služebny s možností snadného nabíjení – například mají garážová stání nebo možnost parkování v uzavřeném prostoru. Kromě toho mají policisté přístup k rychlonabíječkám a na kroužkách od klíčů i platební čipy k veřejným stanicím.

Ostatně není to ani potřeba. „Auto slouží ke krátkým pojížďkám po městě, kde zdolá přes tři sta kilometrů. S rezervou nám to stačí na týdenní provoz a pak se během šestnácti hodin dobíjí přes víkend ze zásuvky,“ upřesňuje nadporučík Šurkovský s tím, že není důvod nabíjet auta nouzově oknem služebny. Neví tedy, proč by to kdo dělal.

Vydrží týden

Když loni policisté přebírali osmdesátku nových octavií, zmínil se ministr vnitra Jan Hamáček o tom, že mnohé služební vozy už ujely přes 400.000 kilometrů. Elektromobily to ale nepotká. „Zatímco auto, které slouží pro účely výjezdů a volání na tísňovou linku, najezdí kolem tří set kilometrů za den, elektromobil zvládne totéž za týden,“ vysvětluje pražský policista Šurkovský.

Auto na snímcích tedy najelo za čtvrt roku jen 2626 km. Zato pro nedávno převzatá prvoliniová spalovací auta je obvyklé, že už mnohá ujela přes dvě stě tisíc kilometrů. Elektromobily je zatím nahradit nedovedou, své místo ve službě přesto mají.

Jen elektrika nestačí

Pražská policie v půlce října převzala dva velitelské kodiaqy. Sloužit mají pro velitele zásahu, kteří dorazí jako první k mimořádným událostem a budou řídit další úkony. Auta si nakonfigurovali sami policisté a uhradil je fond bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy. Každé vyšlo s výbavou na dva miliony korun. Kromě majáků a radiostanice jsou vozy vybaveny speciální výsuvnou rampou s nářadím pro řešení mimořádných situací. Nechybí ani hydraulika na otevírání dveří, beranidlo, teleskopický žebřík, přenosné osvětlení, chrániče sluchu, detektor CO, dozimetr, zdravotnická brašna, defibrilátor, zastavovací pás, kužely, neprůstřelné vesty, helmy, alkotester Dräger, moderní elektrotechnické zařízení a další.

Víte, že…

… elektromobilu Hyundai Ioniq stačí baterka až na 311 km jízdy? Na 80 procent kapacity se akumulátor nabije za méně než hodinu.

… ve státní správě jezdí i elektrické Hyundaie Kona EV, vyráběné v Nošovicích? Využívají je například úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu.