Martin Vaculík a ojetá Honda CR-V IV: To není honda, ale dříč!

Rádi pro vás hledáme jednoduchá a spolehlivá auta. Většinou jsou starší a málo přitažlivá. Automobilka Honda má tu nečekanou výhodu, že život robustní staré dobré mechaniky prodloužila až do dob vozů, které se líbí i dnes.

Značku Honda mají konzervativní motoristé spojenou se starým orezlým civikem bez výfuku, s nímž omladina zevluje po vsi, ohrožuje ostatní a týrá okolí hlukem. Už několikrát jsme však napsali, že tato značka sice proslula motory s extrémními specifickými výkony, umí však udělat i takové, které jsou jednoduché, robustní a snesou třeba i přestavby na LPG.

Když je civic malý

Loni jsme v tomto duchu recenzovali civic osmé generace z let 2005 až 2011, v němž je motor 1.8 i-VTEC (103 kW) řady R absolutní zázrak. Nemá sice takovou radost z otáček jako hondy z devadesátých let, ale moc nebere, nikdy nezastonal, jeho řetězové rozvody jsou opravdu bezúdržbové a ventilové vůle seřídíte šroubky stejně, jako jste to dělali na škodovce stodvacítce.

Letos jsme pak představili devátou generaci Hondy Civic, kterou ještě mohl pohánět starší motor. Zaměřili jsme se také na pětistupňovou automatickou převodovku, která je sice v dnešních měřítkách už dost letargická, ale snad nikdy nezazlobila. Honda si ji zkonstruovala i vyrábí sama a vypadá uvnitř v podstatě jako běžná manuální – jen místo synchronních spojek jsou elektrohydraulicky ovládané lamelové a místo třecí rozjezdové spojky hydrodynamický měnič. Tato generace existovala už i jako prostorné kombi, z dnešního pohledu však jde o estetickou podivnost. Vinou nádrže pod předními sedačkami se do ní navíc vysoký člověk prostě nevejde. Manželku budete marně přesvědčovat technickými argumenty, že takový vůz je pro vaši rodinu to nejlepší.

Velký s pár „ale“

S modelem CR-V bude to přemlouvání podstatně snazší. Nejenže jde o populární SUV, už jednoznačný znak české střední společenské třídy, ale ještě je to vůz opravdu praktický. Vyšší pozice nastupování se hodí, pokud už vás občas píchá v kolenou. Sedačky jsou rozměrné, pohodlné a mají kvalitní čalounění, odolné proti ošoupání. I vzadu je nadbytek místa, takže nevadí, pokud už vás přerostly vlastní děti. Rozvor náprav přitom je relativně skromných 2630 mm, z čehož plyne snadné manévrování. Zavazadlový prostor s objemem 589 l pak je srovnatelný s těmi největšími kombíky.

