Martin Vaculík a ojetá Honda Civic 8G: Svou nenáročností šokuje dodnes

Taky jste ojetou Hondu Civic vnímali jako nedůvěryhodné levné a obvykle zrezlé auto pro nevybouřenou omladinu? Osmá generace z let 2005 až 2011 je absolutně jiná a svou nenáročností dnes šokuje ještě víc než před lety designem.

V devadesátých letech platila Honda Civic za auto pro nadšené řidiče. I základní motory jely jako z praku, ochotně se vytáčely, lichoběžníkové přední nápravy a zadní víceprvky pak umožňovaly marketingu živit mýtus, že jde o řešení převzatá z formule 1. Že naladění i tuhost karoserie pokulhávaly, ne každý poznal.

Magické sedačky

Už sedmá generace se ve svém pětidveřovém provedení proměnila v téměř velkoprostorovou bublinu s důrazem na prostornost i praktičnost a o přední lichoběžníkovou nápravu přišla. Skutečným šokem pak byla osmá, mezi příznivci přezdívaná UFO. Ta už má i vzadu obyčejnou vlečenou nápravu, výrobce však nebyl motivován ani tolik úsporou jako snahou o opravdu nevšední vnitřní prostor. Do karoserie délky 4245 mm dokázal vtěsnat velmi slušný zavazadelník o objemu 415 l, rozměrné, pohodlné sedačky a dostatek místa pro čtyři dospělé, případně i pětičlennou rodinu s dětmi.

Hlavní atrakcí však bylo provedení zadních sedaček Magic Seats, kde sedák se dá zvednout nahoru. Sečteno s nebývale širokým úhlem otevření rozměrných zadních dveří tak vzniká unikátně velký a přístupný prostor, kam naložíte i velmi neskladné věci: dvojici dětských kol, botník, pračku, nebo ledničku. Prostor vzadu musela vyklidit palivová nádrž, která se octla pod předními sedačkami. Kvůli tomu se v osmém civiku už nesedí nízko jak v závodním autě, což však vadilo spíš křičící menšině než reálným zákazníkům.

Tam dole všechno jinak

Jak moc se musela škatulata na podvozku hýbat, je vidět na zvedáku. Klasický středový tunel chybí a výfuk vede pod pravým prahem. Jeho dvakrát zahnutá trasa je obložená hliníkovými tepelnými štíty, jejichž vyklepání z úchytů, spadnutí na potrubí a následující rezonance jsou asi nejčastější závadou vozu. „Samozřejmě by bylo možné objednat nové štíty, v praxi se to však řeší spíš většími a většími podložkami, pak už rovnou kouskem plechu,“ směje se Petr Žitný, velmi zkušený majitel tohoto vozu, který si všechny opravy dělá sám. Jinak zaujme úplné zakrytování podvozku, které se u jiných aut stalo normou, až když na ně v posledních letech zatlačily limity emisí CO 2 a z toho plynoucí požadavky na aerodynamiku.