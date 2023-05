Martin Vaculík a ojetá Honda Civic IX: Úžasně jednoduchá, kupte je všechny!

Nedávno jsme si v čísle 40/2022 připomínali osmou generaci Hondy Civic z let 2005 až 2011. Tehdy jsme napsali, že obecné vnímání starších civiků jako nízkých a dynamických, žel často zrezlých vozů pro sportumilovnou omladinu zde pěkně kulhá. Osmý civic přinesl zvláštní řešení vnitřního prostoru, kde nádrž je pod předními sedadly, čímž vzniká překvapivý úložný prostor v oblasti zadních – to když se jejich sedáky vyklopí vzhůru. A hlavně spolehlivost – mechanickou i elektronickou. Motor 1.8 i-VTEC (103 kW) není zaměřený na výkon, ale pružnost a úspornost.

V průběhu let se navíc zjistilo, že je úplně spolehlivý a má téměř neomezenou životnost. Rozplýváme se zejména nad mechanickým nastavováním ventilových vůlí šroubky, jak jsme to znali ze starých škodovek. Možnost snadno a bez nákladů vymezit ventilové vůle se nám líbí ještě víc než hydraulická zdvihátka německých vozů, která u ojetin po letech mnohdy netěsní, což má nepříznivý dopad na výkon. A samozřejmě je to mnohem lepší než systém mazd či fordů, kde se vůle nastavují celými hrníčkovými zdvihátky v přesném rozměru – u staré ojetiny to představuje náklady i 15.000 Kč a složitou práci, do níž se mechanikům nechce. A tak i jinak dobrá auta v realitě českého venkova zajdou na podpálené ventily. Motor Honda řady R je díky beznákladovému seřizování ventilových vůlí velmi vhodný i pro přestavbu na LPG, jehož spalování vede k rychlejšímu zaklepávání ventilů do sedel.

Video se připravuje ...