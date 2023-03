Martin Vaculík a ojetá Škoda Fabia III: Tohle si nemůžeme nechat pro sebe!

Nic se od doby, kdy jsme o Fabii III napsali naposledy, nezměnilo na tom, že je to velmi dobré auto. „Kdybych měl vybrat moderní škodovku, s níž jsou naši zákazníci nejspokojenější, byla by to fabia třetí generace. Zejména se čtyřválcem 1.2 TSI (81 kW) je spokojenost taková, že prakticky nikdo takový vůz neprodává. Maximálně se posouvá dál v rodině,“ vysvětluje hned na úvod Daniel Říha, vedoucí servisu Škoda Autostyl Trutnov. Oceňuje, jak je auto tiché a živé. Na prstech jedné ruky by spočítal případy, kdy majitel tohoto modelu platil víc než pravidelnou údržbu. „Rychle rezavějí zadní brzdové kotouče, což dnes platí u všech aut, a sem tam měníme sondu lambda přehryzanou od kun,“ vysvětluje ještě Daniel Říha s tím, že kryt turbodmychadla v motorovém prostoru verze 1.2 TSI vytváří jakýsi pultík, na němž se kuna ráda hřeje. A dřív či později ji napadne hryznout do kabelu, co vede přímo pod nosem a kvůli přesnosti signálu se nesmí opravovat.

Vůz do starých garáží

Samozřejmě však Fabia III není odpovědí na všechny motoristické potřeby. Vždy záleží na vašich prioritách. V roce 2014 šlo o poslední malé auto koncernu Volkswagen, které ještě nebylo postaveno na nové modulární platformě MQB, ale na mixu starých PQ 25 a PQ 26. Vůz je tak široký jen 1730 mm. Mezi předními sedačkami uvnitř nezbyl prostor ani na dva držáčky nápojů, větší mobil také není kam dát. O středovou loketní opěrku budou zápasit i dva střízlíci, ramenatí se musí smířit s trvalým kontaktem. Na druhou stranu dost lidí je rádo, že vůz není širší. Mají totiž v suterénu staršího domu garáž navrženou kdysi pro Škodu 100, do níž se dnešní široká auta prostě nevejdou.

