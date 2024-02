Martin Vaculík a ojetá Škoda Kodiaq RS: Nezlobí, ale peníze žádá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ve střední automobilové třídě Škoda čistokrevného zástupce nemá. Octavia je o kousek menší, superb o kus větší. U střední společenské třídy však přece jen jednoznačně boduje. Od podzimu roku 2016 do konce roku 2023 vyrobila a prodala 602.900 exemplářů modelu Kodiaq. SUV dlouhé 4,7 metru nabízí velká kola, vyšší posez, komfortní odpružení, velká kola a za příplatek i třetí řadu sedaček. Tato věc je u nových i ojetých vozů velmi oblíbená. A možná z jiného důvodu, než byste čekali. Pro početné rodiny smysl nemá, neboť na trvalé cestování je třetí řada nekomfortní, a hlavně už pak není kam se zavazadly – zbývá za ní jen 230 l. Zato obyvatelé satelitních měst, co navzájem šetří svůj čas a střídají se v odvozu dětí do škol a školek včetně nutného stání v ranní zácpě, si sedmimístné provedení nemohou vynachválit. Ovšem pozor, má i svoji odvrácenou stránku. V případě recenzované vrcholné verze RS totiž zredukuje maximální hmotnost brzděného přívěsu z 2500 na 1750 kg. To sice vypadá jako pouhých 30 %, ale v praxi to znamená, že už nemůžete například na podvalníku táhnout jiný vůz.

Jen dvacet tisíc

Těch 602.900 kusů první generace Škody Kodiaq není ještě finální počet. Ač se nástupce sériově vyrábí už od 16. ledna, až do prvního květnového týdne bude pokračovat souběh s první generací. Šanci představuje třeba pro ty, kdo před novinkami dávají přednost vyzkoušeným věcem (že kodiaq se jako celek dobře vylízal z dětských nemocí a patří ke spolehlivějším škodovkám, už jsme psali), a také pro ty, kdo nechtějí po každém startu vypínat nové asistenty rychlosti a pozornosti, kterým právě od května žádné auto už neunikne. Pokud se budeme bavit jen o RS, na finální počet ještě čeká benzinové provedení 2.0 TSI (180 kW), jehož zatím vzniklo 14.600 kusů. Jeho výroba stále běží. Naopak u dieselů 2.0 TDI (176 kW) je to už zcela jasné.