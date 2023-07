Martin Vaculík a ojetá Škoda Octavia III 4x4: Nejvzácnější oktávka

V letech 2007 až 2013 existovala verze Scout už od druhé generace octavie. Přišla tak až tři roky po výchozím modelu a technika byla identická s normální variantou 4x4 na standardním zvýšeném podvozku.

Býval problémové dítě

Že byl scout ještě o centimetr vyšší, bylo dáno o stupeň vyšším profilovým číslem pneumatik. Typicky místo 225/45 R17 měl 225/50 R17. Lidem se líbila už tato generace, byť záhy přišla do řečí. Ve variantě s vyššími jízdními odpory už ani tehdejší normou Euro 4 neprošla spolehlivá 16V varianta dieselu 2.0 TDIPD (BKD) bez filtru, ale nastoupit musela obávaná 8V podivnost s kódem BMN a filtrem pevných částic DPF. Jím vyžadované bezpopelné oleje si nerozuměly se starou konstrukcí plochých zdvihátek, a tak kromě problémů s filtrem samotným zde byly pravidlem ojeté vačky, sem tam i ventil vyhozený do válce. Byť druhou polovinu své kariéry (od května 2010 do února 2013) už scout prožil s dieselem 2.0 TDI-CR, jehož spolehlivost není horší než průměrná, lidé o něm dnes říkají, že je to hezká oktávka s blbým motorem.

Něco podobného paradoxně platilo i u benzinových verzí. Atmosférický motor Audi EA 113 2.0 FSI z prvních let výroby se sem dostal v nejblbější verzi se spalováním vrstvené směsi, katalyzátorem NO x a ještě většími sklony ke karbonování, než bylo u prvních „přímovstřiků“ obvyklé. A kauzu novějšího 1.8 TSI (118 kW), jehož verze Euro 5 nejpozději od 100.000 km začaly horentně brát olej a automobilka je zdarma měnila jen dobrým zákazníkům, určitě znáte. Kdyby ne, řešili jsme ji v čísle 5/2016. Když se k tomu přičtou sklony k vibracím kardanu kolem 110 km/h, zarezající excentry zadní nápravy znemožňující nastavení geometrie a prodírání karoserií od dveřních těsnění či zadních nárazníků (s hrozivými korozními důsledky), máme zde ojetinu, při jejímž nákupu byla potřeba nejvyšší opatrnost už před lety. Natož dnes, když je jim mezi sedmi a třinácti lety, průměrně přes deset.

