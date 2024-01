Martin Vaculík a ojetý motor OM 651 (180 až 250 CDI) v mercedesech: Zlobil, ale dnes maká

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Projekt moderního vznětového čtyřválce s dvojitým přeplňováním a výkony až na úrovni šestiválců (150 kW, 500 Nm) provázely potíže už při zrodu. Třetí generace třídy C (W 204) měla totiž přijít právě s přelomovými vznětovými motory, jejichž vývoj se ale nakonec nepodařilo včas dotáhnout. Motorizace C 200 (100 kW) a C 220 CDI (125 kW) tak v roce 2007 nouzově dostaly starou řadu OM 646 Evo. Dnešní kupující ojetiny na tom nikterak neprodělal. Naopak. Minulé hranaté C z prvních dvou let výroby je tajným tipem na absolutní držák za málo peněz.

Novinka zastavila výrobu

Na sklonku roku 2008 konečně dorazily očekávané čtyřválce OM 651. Stále litinové, ale s vyvažovacími hřídeli a rozvody přesunutými na zadní stranu, neboť zde (mezi posledním válcem a setrvačníkem) je uzel torzních kmitů. Výrobce předpokládal natolik dlouhou životnost rozvodů, že omezený servisní přístup nebude představovat žádnou nevýhodu. Verze 200 CDI (100 či 105 kW, 360 Nm) měla jednoduché přeplňování, výkonnější 220 CDI (125 kW, 400 Nm) a 250 CDI (150 kW, 500 Nm) pak dvojité.

Dvě silnější varianty se od slabší lišily ještě vstřikováním. Pionýrsky na nich bylo nasazeno vstřikování Delphi Piezotec se vstřikovači typu direct acting. Nápad, že piezočlánek bude otevírat trysku přímo bez hydraulicky vyváženého mechanismu, sliboval rychlejší, přesnější i spolehlivější funkci, navíc zcela bez přepadového vedení.