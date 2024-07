Martin Vaculík otestoval VW Multivan T7 Long 2.0 TDI: Symbol kvality. Opravdu!

Martin Vaculík už video o nové generaci velkoprostorového Volkswagenu Multivan dělal, ale byla to tehdy verze 1.4 TSI eHybrid, kterou už dnes neobjednáte.

Bude nahrazena novou patnáctistovkou se silnější baterií vybavenou i rychlonabíjením, s níž navíc poprvé přijde i pohon všech kol - těmi zadními bude točit čistě elektromotor.

Pokud se teď ušklíbáte, tak si jednak počkejte na skutečnou funkci této verze a nesuďte dopředu, jednak je tu pro vás konzervativní 2.0 TDI o výkonu 110 kW. Přesně takový pohon v prodlouženém provedení vozu získali kolegové ze Světa motorů na dlouhodobý test.

Že nejde o motor z osobních volkswagenů, že jede lépe, než byste čekali, to už vám vysvětlí Martin ve dnešním videu. Společně se podíváte i na to, jak kvalitně je vůz udělaný. A dozvíte se, kolik dovnitř lze naložit euro palet, kdyby to náhodou někoho z vás napadlo.