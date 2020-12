Martin Vaculík vzal Dacii Duster 1.0 TCE LPG a devět pytlů betonu na projížďku

Když v roce 2019 Dacia Duster přišla o atmosférickou šestnáctistovku 1.6 SCE 84 kW a dostala místo ní úpornější přeplňovaný tříválec 1.0 TCE 74 kW, vyrojilo se mnoho zastánců starých pořádků. Že to nepojede, že se to musí hrozně točit, že si neporadí s naloženým autem. To vše se rychle projevilo jako mylné a kdo si se současným motorem zkušební jízdu dal, musí uznat, že turbo je turbo. Tedy točivý moment v nejpoužívanějších otáčkách znamená lepší reálnou dynamiku, a kdo furt zaslepeně tvrdí opak, ať si vlastně tvrdí co chce. S takovým člověkem nemá cenu se o ničem hádat.

Jeden argument však nelze brát zcela na lehkou váhu – litr neumožňuje spojení s pohonem 4x4. A silnější verze 1.3 TCe a 1.5 dCi zase už jsou cenově o pěkný kus jinde. Zájemcům o nejlevnější dustery tak bude muset stačit předokolka, a když je motor navíc lehký, jsou obavy o dostatečnost trakce docela na místě.

Kolegové ze Světa motorů navíc přišli na kloub záhadě, proč má vůz s originálním LPG tak malou nádrž na plyn – vejde se do ní jen 34 l, přičemž pod podlahu vzadu by se klidně vešla podstatně větší. Příčinou je užitečná hmotnost, z níž si plynová vestavba ukusuje svůj díl. Už nyní některým dusterům zbývá jen 375 l, což přesně stačí pro pětičlennou posádku bez zavazadel. Znamená to, že auto na víc nemá? Že zadní náprava půjde na doraz? Kolega Vaculík s pytli betonové směsi ve dnešním videu vyzkouší obojí – trakci i tu užitečnou hmotnost.