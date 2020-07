Maserati Ghibli Hybrid konečně odhaleno, jde však pouze o mild-hybrid

Za přepracovanou maskou nového Maserati Ghibli Hybrid se ukrývá 2.0 litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 330 koní s maximálním točivým momentem 450 N.m, který je kombinován s 48 voltovým alternátorem a elektrickým kompresorem (e-Booster) napájeným z baterie uložené vzadu. To představuje unikátní řešení ve světě mild-hybridů.

Maximální výkon 330 koní je dostupný od 5.750 ot/min, zatímco 450 N.m točivého momentu řidič získá od 4.000 ot/min. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne Ghibli Hybrid za 5,7 sekund a maximální rychlost dosahuje 255 km/h. O přenos výkonu na zadní kola se stará osmistupňový automat ZF.

Kromě slušné dynamiky by Ghibli Hybrid mělo přinést i lepší hospodárnost a ekologičnost. Kombinovaná spotřeba (dle WLTP) by se měla pohybovat v rozmezí 8,5 až 9,6 l/100 km, zatímco emise by měly mít hodnotu 192 – 216 g/km. Hodnoty ovšem nemusí být konečné, neboť stále probíhá homologace. Ve srovnání s naftovou V6 by však emise CO2 měly klesnout až o 25 %.

A proč vlastně mild-hybrid? Důvodem by měla být váha baterií plug-in hybridní pohonné jednotky, která ba až příliš zvýšila pohotovostní hmotnost. Ghibli Hybrid je tak nyní dokonce o 80 kilogramů lehčí, než verze s naftovou V6. Při průměrné pohotovostní hmotnosti 1.950 kg ale stále nejde o lehkou váhu.

Aby automobilka podtrhla ekologičnost modelu, rozhodla se provést i drobné úpravy exteriéru. Kromě výše zmíněné úpravy mřížky chladiče tak například nalakovala na modro třmeny brzd, trojici rámečků výdechů na blatnících a část loga trojzubce na zadním sloupku.

V interiéru zaujme nový infotainment s podporou Android Auto, jehož velikost povyrostla z 8,4 na 10,1 palce. V kapličce přístrojů se navíc zabydlel zcela nový plně digitální přístrojový panel, který nahradil analogové budíky. Nově představený program Maserati Connect pak zajistí pravidelnou aktualizaci softwaru i kontrolu vozu.

Nové Ghibli Hybrid symbolizuje začátek elektrifikace značky Maserati, která by měla v příštím roce pokračovat představením nové generace modelů GranTurismo a GranCabrio s čistě elektrickými pohonnými jednotkami. V mezidobí ale proběhne ještě představení dlouho očekávaného supersportu MC20.