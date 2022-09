Maserati GranTurismo nabídne V6 modelu MC20. Máme první fotky

Nová generace Maserati GranTurismo se sice oficiálně ještě nepředstavila, ale to automobilku evidentně netrápí. Už se pochlubila fotkami nemaskované elektrické verze Folgore a nyní přichází na řadu verze se spalovacím motorem. Kupé už se dokonce pohybuje v provozu s vybranou skupinou zaměstnanců střídající se za volantem.

Vozy, které vyrazily do provozu, na sobě nesou logo Maserati, stejně jako nové logo kombinující typický trojzubec s textem „75th“. Co znamená? Tisková zpráva značky říká, že jde o odkaz na výročí 75 let modelu A6 1500, který ve své době přinesl údajně nový koncept luxusního cestování, schopný kombinovat jízdní výkony s komfortem.

Kromě změti superlativ toho tisková zpráva neříká o moc více. I když… s přehledem nejzajímavější informací je potvrzení, že se pod kapotou nového GranTurisma objeví vidlicový šestiválec Nettuno, který známe ze supersportovního modelu MC20. Maserati sice nesdělilo bližší informace, ale my víme, že jde o třílitrovou zážehovou jednotku s dvojicí turbodmychadel, která v MC20 produkuje 463 kW a 730 Nm. Převodovka je dvouspojková, disponuje osmi převodovými stupni pro jízdu vpřed a výkon posílá ke kolům zadní nápravy.

Posledním střípkem informace, který se dá z krátké tiskové zprávy vyčíst, je existence minimálně dvou verzí spalovacího provedení GranTurisma. Podle Maserati totiž model na silnice vyrazil ve dvou verzích – Modena a Trofeo. Co konkrétně to v případě novinky obnáší, zatím nevíme.

Automobilka ještě neoznámila ani oficiální datum premiéry auta, ale obecně se předpokládá, že to bude ještě v průběhu letošního roku, přičemž prodej nového GranTurisma odstartuje v roce 2023. Jak už víme z dřívějška, součástí této generace GranTurisma bude plně elektrická verze Folgore. Maserati totiž plánuje nabídnout plně elektrické provedení ke všem svým modelům a koncem tohoto desetiletí se stane výhradně elektrickou značkou.