Maserati MC20 poprvé naživo: Elegantní superauto chce být i praktické

Maserati bylo v poslední době v rámci koncernu FCA poněkud přehlíženou značkou. Vždyť až do letošního roku bylo poslední opravdovou novinkou SUV Levante, jehož premiéra se odehrála už v roce 2016. Prodejně však neprorazilo tak, jak Maserati doufalo, a tak k další očekávané expanzi už nedošlo. Letos však firma zahajuje renesanci, která už má přinést tolik vyhlížené úspěchy.

Renesance značky s trojzubcem v logu přitom začíná ne zrovna typicky. Prvním zástupcem nové generace vozů z Modeny totiž není žádný model, který má potenciál být tahounem prodejů, ale spíše imageová záležitost. Jedná se totiž o supersport, který Maserati naposledy nabídlo v letech 2004 až 2005 v podobě modelu MC12, odvozeného od Ferrari Enzo.

Novinka nazvaná Maserati MC20 svým jménem na někdejší krásné superauto přímo odkazuje, jinak jde ale o zcela odlišně koncipované vozidlo. Nemá atmosférický vidlicový dvanáctiválec jako MC12 a není tak velké jako 5,1 metru dlouhý bratr Enza. Naopak se jedná s délkou 4,67 metru o vcelku kompaktní vůz, poháněný nově vyvinutým třílitrovým šestiválcem biturbo o výkonu 630 koní (463 kW). Spárován je mimochodem s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou pohánějící zadní kola a zvládne vůz rozpohybovat až na více než 325 km/h.

Maserati MC20 – srovnání s konkurencí Model Maserati MC20 Ferrari F8 Tributo Lamborghini Huracán Evo McLaren 650S Motor 3.0 V6 twin-turbo 3.9 V8 twin-turbo 5.2 V10 3.8 V8 twin-turbo Pohon zadní zadní všechna zadní Zdvihový objem [cm3] 3000 3902 5204 3799 Válce/ventily 6/4 8/4 10/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 463/7500 530/7000 470/8000 478/7250 Točivý moment [N.m/min] 730/3000-5500 770/3250 600/6500 678/6000 Převodovka 8DS 7DS 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] přes 325 340 přes 325 333 Zrychlení 0-100 km/h [s] pod 2,9 2,9 2,9 3,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 11,6 12,2 13,7 11,8

Místo exotiky elegance

Jestliže tak MC12 byla limitka konkurující svým charakterem právě Ferrari Enzo, letošní novinka míří do kategorie obsazené Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracán a spol. To je vcelku naplněný segment, kde nestačí být jen odlišný.

Maserati MC20 (Maserati Corse a rok premiéry) nicméně v rámci své kategorie opravdu odlišné je. Na rozdíl od jiných italských superaut není tak šílené tvarované, má totiž působit přirozeně jak před vídeňskou Operou, tak před kasinem v Monte Carlu. Místo exotických tvarů Lamborghini nebo Ferrari tu jsou spíše elegantní, čisté tvary, přesně ve stylu značky z Modeny. Celek nenarušují žádné výrazné aerodynamické prvky, samozřejmě tu ale nechybí třeba decentní výsuvný spoiler vzadu. Spíše jde tedy o styl McLarenu než o typického Itala.

Musím se přiznat, že na prvních fotografiích mně tvary MC20 tolik nezaujaly, osobní seznámení ale vyvolává zcela jiné dojmy. To si totiž hned povšimnete té až nečekané elegance a odkazů na historické modely značky. Protažená příď vzpomíná na historické monoposty Formule 1 s logem trojzubce, otvory v kapotě jsou zjednodušenou verzí těch z MC20 a koncová světla navazují na GranTurismo. Rozhodně ale nejde o žádnou kopii, ale originální auto, které si s ničím nesplete. Zdůraznit pak ještě musím to, že naživo MC20 působí opravdu drobně.

Snadný nástup

Nástup do kabiny pak zajišťují k nebi otevírané dveře. Jestliže Lamborghini má slavné „nůžkové“ dveře, Maserati těm svým říká „motýlí,“ otevírat se totiž mají jak křídla motýlů. Zajímavostí je přitom fakt, že konstruktéři toto řešení zvolili kvůli praktičnosti. Vzhůru otevírané dveře mají zvětšovat nástupní otvor, navíc celkové řešení výrazně ukrajují jinde silné prahy. A navíc nepotřebujete okolo auta tolik volného prostoru.

Maserati obecně u MC20 zdůrazňuje praktičnost a použitelnost každý den. Automobilka totiž tradičně u svých aut kombinuje sportovnost s komfortem s tím, že sportovní vlastnosti nikdy nemají omezovat pohodlí. Tento charakter přitom měl být užit také právě u superauta.

Nástup dovnitř díky úzkému prahu opravdu není tak krkolomný jako u jiných italských superaut. Ostatně i uvnitř mám až nečekaně prostoru, zvlášť nad hlavou mám i se svojí výškou 185 centimetrů více než dostatečnou rezervu. Nízký posaz je přitom příkladný, jak se na správné superauto sluší a patří.

Interiér je ryze minimalistický a přesně odpovídá duchu doby. I zde tak nechybí digitální přístrojový štít a dotyková obrazovka multimediálního systému, které v obou případech mají úhlopříčku 10 palců. Ta druhá jmenovaná je hezky po ruce, je však umístěna poměrně nízko. Kdo by to však u superauta řešil... To spíš nadchnou sedačky, designově krásné, minimalistické a s parádní boční oporou. Volant má pak příjemně tlustý věnec, přičemž jsou na něm umístěny i důležitá tlačítka. Třeba to od startování motoru. Z hlediska materiálů pak uvnitř vládne pro superauta dnes typická kombinace karbonových vláken nebo alcantary.

Živý dojem z auta je tedy ryze pozitivní a kdybych si mohl zabychařit, rozhodně by MC20 byla v případě hledání supersportu v mém hledáčku. Jak totiž dokázalo i krátké nastartování motoru, i zvuk třílitrového vidlicového šestiválce biturbo se povedlo vyladit k dokonalosti. Nettuno má až nečekané hutné tóny, které spíše připomínají maskulinní osmiválce než lehkonohé šestiválce. Zvuk motorů Maserati vždycky šel a je jen dobře, že to jeho motoráři umí pořád.

Zatím osm kousků pro Česko

Maserati MC20 navíc podle všeho zaujalo i zákazníky, kteří si ho na rozdíl od mě mohou dovolit. České zastoupení už eviduje pět objednávek, přičemž pět vozů by mělo dorazit už v příštím roce. Dodávka prvních kousků je přitom naplánovaná na květen 2021.

Celkem bude produkce pro rok 2021 omezena jen na nějakých 600 kousků s tím, že v Evropě zůstane 370 až 380 automobilů. Ceny začínají na částce 186.000 eur bez daně, což odpovídá zhruba 4,86 milionu korun. Dobře vybavený kousek by se pak měl vejít do 200.000 eur.

Komu by pak představené auto nevyhovovalo, může si počkat i na rozšíření nabídky. V roce 2021 dorazí otevřený spyder. A nejspíše o rok později nabídku doplní i čistě elektrická verze. Typického zákazníka superauta možná nezaujme, klientů hledajících až playstationové zážitky ale přibývá a pro ně bude elektrická MC20 určena. Výběr tedy bude dostatečná a já se už jen těším na to, až někde na silnici MC20 potkám.