Pokud chce automobilka Meredes-Benz ještě zvýšit komfort a okázalost svých modelů, povolá do akce značku Maybach. Osvědčené schéma funguje řadu let a značka Maybach je nyní považován za jeden z vrcholů německého luxusního segmentu. V budoucnu by se však nabídka značky měla rozšířit.

Maybach by se totiž měl vydat nyní velmi populární cestou, kdy renomované značky vyrábí velmi omezené série zakázkových modelů pro vybrané zákazníky, přičemž ceny těchto vozů se pohybují na úrovni desítek milionů dolarů. Jako příklad můžeme zmínit Rolls-Royce Amethyst Droptail, Bentley Batur by Mulliner nebo Alfu Romeo 33 Stradale.

„Chceme z Maybach udělat něco jako karosárnu super-Mercedesů, která pozvedne personalizaci na zcela novou úroveň,“ měl pro Car and Driver uvést nejmenovaný vyšší představitel společnosti. U nových modelů by měl být kladen důraz především na luxus, exkluzivitu, řemeslné zpracování, bezpečnost a pohodlí.

Maybach by tak měl vyrábět exkluzivní vozidla v malých sériích či jednokusové unikáty na objednávku velmi zámožných klientů. Do budoucna se pak mluví o tzv. „Myth“ či „Legend“ automobilech, které by měly nabízet maximální exkluzivitu s cenovkou o sedmi desetinných místech. U těchto modelů by přitom neměla existovat jakákoliv omezení představivosti.

Podle kolegů z Car and Driver tak existuje šance, že by se mohly objevit vozy jako znovuzrozený Gullwing, tréňák s nízkou střechou postavený na základech budoucí elektrické třídy G, luxusní verze modelu AMG One nebo produkční model vycházející z nedávno představeného konceptu Vision One-Eleven.

Možností je opravdu mnoho a nejspíš až čas ukáže, pro jaké exkluzivní modely se Mercedes či Maybach rozhodnou. Základem pro fungování společnosti by však i nadále měly být úpravy vozů Mercedes-Benz, včetně čistě elektrických modelů postavených na elektrické platformě.