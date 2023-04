Mercedes-Maybach ukázal svůj první elektromobil. EQS 680 SUV má 658 koní

Divize Maybach, která se v rámci automobilky Mercedes-Benz soustřeďuje na nejluxusnější modely, dnes představila svůj první čistě elektrický model. Jeho základem se stalo vrcholné čistě elektrické SUV Mercedes-Benz EQS SUV, které však prošlo poměrně zásadnímu úpravami v duchu značky.

Stačí se podívat na výrazný dekor uzavřené masky chladiče, decentní dvoubarevné lakování, stylová 22“ litá kola s aerodynamickým designem nebo logo Maybach na C sloupku. Tohle auto si s klasickým Mercedesem EQS SUV zkrátka nemáte šanci splést.

Pohonné ústrojí s označením EQS 680 slibuje kombinovaný výkon 484 kW (658 k) a nejvyšší točivý moment 950 Nm. Poháněna jsou tradičně všechna kola, což je kombinace, která dokáže vůz vystřelit z 0 na 100 km/h za 4,4 sekundy. Tedy o 0,2 sekundy rychleji, než to zvládá jinak vrcholný Mercedes EQS 580.

Automobilka sice nespecifikovala velikost baterie, s největší pravděpodobností však půjde o stejnou 107,8kWh baterii, která napájí ostatní EQS SUV modely. Maybach EQS 680 přitom podle automobilky slibuje dojezd okolo 600 kilometrů dle WLTP, což je o pouhých 13 km méně než nabízí slabší Mercedes-Benz EQS 580 SUV.

U vozů značky Maybach ovšem nejde ani tak o výkon či design exteriéru, jako spíš komfort interiéru. A ten je opět dotažen do posledního detailu. Posádka se může těšit například na upravený systém volby jízdních režimů Dynamic Select, kde volbu Comfort nahradila volba Maybach. Vůz pak využívá data ze snímače otřesů pod zadními sedadly, podle kterých upravuje nastavení tlumičů.

Jak už jsme tedy u vozů Maybach zvyklí, na prvním místě je komfort cestujících na zadních sedadlech. Ti se kromě specificky naladěného podvozku mohou těšit i na parfémovaný vzduch díky Air Balance, skvělé audio ze systému Burmester 4D s 15 reproduktory, držák nápojů s funkcí ohřívače, speciální skleničky nebo unikátní lampičky s 253 individuálně ovládanými LEDkami, které jsou umístěny do C-sloupku.

Samotné zadní sedačky jsou čalouněny kůží, činěnou ekologičtějším rostlinným olejem, a nechybí jim ani ventilace, masážní funkce nebo vyhřívání krku a ramen. S paketem Chauffer Package je možné odsunout sedadlo předního spolujezdce, čímž vzadu vznikne ještě více prostoru pro nohy.

Maximální komfort slibuje volitelný paket First Class, který protahuje středovou konzolu od předních sedadel až mezi zadní sedadla. Konzole je navíc zdobená lesklým dřevem, které se objevuje i na jiných místech v kabině. V zadní části je pevně umístěná přepážka, která by měla omezovat hluk pronikající do kabiny.

V palubní desce vidíme digitální přístrojovou desku MBUX Hyperscreen, která v sobě kombinuje 3 velké displeje, ukryté pod jedním sklem. Na zadní straně předních sedadel pak vidíme dvojici 11,6palcových obrazovek, které umožní přehrávat obsah, sledovat trasu nebo zadávat nové trasy do navigace.

Ceny nového vozu Mercedes-Maybach EQS 680 SUV zatím nebyly zveřejněny, mnozí však předpokládají, že cena oproti Mercedesu EQS 580 SUV vzroste až dvojnásobně. Vrcholný Mercedes-EQ EQS 580 4Matic SUV přitom nyní startuje na českém trhu od ceny cca 4.279.770 korun - bez jakýchkoliv příplatků. Cena za prémiově vybavený Maybach EQS 680 SUV tak jistě bude závratná.