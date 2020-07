Mazda 3 sedan 2.0 Skyactiv-G122 AT Plus – Na co X?

Kvality aktuální trojky jsou nesporné a hlavně díky dlouhodobě testovanému černému hatchbacku na Auto.cz snad i už docela známé – nadprůměrný podvozek (lepší má asi jenom nový golf, nutno ovšem s víceprvkem), krásný a kvalitní interiér s vynikajícím infotainmentem a za mě i povedený design.

Stejně tak jsem několikrát zmínil neduh v podobě jednotky 2.0 Skyactiv-X180. O technice pokrokové jednotky sice můžete popsat stohy papíru, koncový uživatel však bude velmi pravděpodobně zaražen pozvolnou dynamikou (zvlášť, když konfrontuje s udávaným výkonem 132 kW) a nijak neoslněn spotřebou kolem šesti a půl až sedmi litrů. Překvapilo mě, kolik společného toho má vrcholový X motor s tím nejslabším v nabídce a aktuálně testovaným.

Sedan a G122

Taky mě překvapilo, jak je testovaný sedan prodejně úspěšný, s hatchbackem to je u nás zhruba půl na půl. Důvody? Klasický kompakt je u nás stále hůř prodejný artikl (průlom se zdaleka nepodařil ani Škodovce s tápající scalou) a v konkrétním případě trojky se pak zákazník může těšit nepřekvapivě na větší kufr (jasně, hůř přístupný) a méně klaustrofobický pocit na zadních sedačkách. Místa je tu sice obdobně málo jako v hatchbacku, hojnější prosklení však velice pomáhá. Ještě čísla ke kufru – sedan nabídne 450 litrů, hatchback umí jen 334.

Jinak můžu samozřejmě opakovat jenom chválu zmíněnou v úvodu – krásná přístrojovka (komplet v černé a obšitá kůží v této barvě se mi líbí snad ještě víc), dokonalé ovládání základních funkcí a infotainment bez chyb. Občas je mi ten vzdor Mazdy vůči divným novotám velmi sympatický.

Mazda 3 sedan 2.0 Skyactiv-G122 AT Plus

G122 pak znamená nejslabší motor v nabídce, k dispozici tedy máme rovných 90 kW (122 koní, pochopitelně), a to z dvoulitrového objemu. Že jde o jednotku atmosférickou, nepochybně víte, možná méně známý je fakt, že jde o mild-hybrid. Přítomný je tedy ještě elektromotor s parametry 6 kW a 45 N.m, který narekuperovanou energii z brzdění posílá na pomoc spalovací jednotce při rozjezdech. Upřímně, nezaznamenal jsem. Respektive, pětačtyřicet newtonmetrů by se teoreticky mělo postarat o vnímatelnou pomoc, v nízkých otáčkách je však atmosférický dvoulitr podobně letargický jako Skyactiv-X, takže spíš přemýšlím, jak by tahle dvoulitrová atmosféra působila bez mild-hybridní berličky.

Další příbuzný rys se vyjeví kolem čtyř tisíc otáček, kdy teprve začíná dvoulitr mírně ožívat. I toto mi připomnělo Skyactiv-X, stejně tak velice pozvolný zátah. Popravdě, mezi jednotkami jsem v tomto směru nezaznamenal výraznější rozdíl, což je dobrá zpráva jenom pro jednu z nich. G122 jako základní motor rozhodně obstojí, dynamika benzínovému atmosférickému dvoulitru s výkonem 90 kW odpovídá. Prostě dostatek pro pohodovou, klidnou jízdu.

Předjíždění je potřeba trochu víc plánovat, to je pravda, znovu bych ale odkázal na pozici motoru v nabídce trojky – je to základní verze, tudíž se s průměrnou dynamikou počítá (na rozdíl od vrcholné verze Skyactiv-X…). U toho předjíždění taky musíte myslet na to, že šestistupňový měničový automat je rovněž spíš pohodovější týpek. Do té doby si jeho práce velmi pravděpodobně ani nevšimnete, což je fajn, s intenzivnějším sešlápnutím plynu však podřazení chvilku zvažuje. A že jsou tady otáčky potřeba, to samozřejmě dobře víte.

I v té spotřebě se nejslabší a vrcholová jednotka shodnou, jezdil jsem nejčastěji lehce pod sedmi litry, tedy v podstatě na deci shodně jako se Skyactivem-X.

Mazda 3 sedan 2.0 Skyactiv-G122 AT Plus

Podvozek znovu dokázal, že i s jednoduchou zadní nápravou lze postavit velmi zábavný a nadprůměrně komfortní stroj. Vzpomněl jsem si na nejnovější leon, s nímž jsem se nedávno svezl – patnáctistovka, adaptivní tlumiče, osmnáctipalcová kola a jednoduchá náprava. Podvozek tloukl a stabilizace cvakala při jenom trošičku ostřejším… to ani nebyl ostřejší nájezd do zatáčky, jenom opravdu mírně vyšší rychlost. Do toho jalové řízení nejnovějšího elektrického koncernového posilovače… Nic z toho v Mazdě 3 nezažijete, řízení je skvělé, osmnáctky bouchnou až na velké díře a stabilizaci jsem ani při ostřejší jízdě (už opravdu ostřejší) neprobudil.

Automat až s vyšším výkonem

Pokud vás láká testovaná kombinace sedan/nejslabší motor G122/automat, zklamu vás – taková trojka mezitím stačila zmizet z ceníku. Automat a obyčejný atmosférický dvoulitr (byť tedy mild-hybridní) ovšem stále pořídíte, nově však až s výkonnější verzí Skyactiv-G150. Ano, 150 koní, tedy 110 kW. To by vlastně vůbec nemusel být špatný nápad, G122 mě sice jako základní motorizace nezklamala, kdybych ale měl dostat víc koníků a tím pádem snad i lepší dynamiku, vůbec bych se nezlobil. V tom případě bych už však musel zaplatit nejmíň 720.900 Kč, na motor G122 s manuálem a velice slušnou výbavou Plus by mi přitom stačilo 589.400 Kč… Asi bych zvažoval. A jak už jsem několikrát psal, ta na začátku prodeje trojky kritizovaná vyšší cena najednou vypadá vedle nejnovější konkurence koncernu VW velmi přijatelně. Čím dál víc se mi to auto líbí.

Nejlevnější verze modelu 555.900 Kč (2.0 Skyactiv-G122) Základ s testovaným motorem 585.900 Kč (2.0 Skyactiv-G122 AT Plus) Testovaný vůz bez příplatků 585.900 Kč (2.0 Skyactiv-G122 AT Plus) Testovaný vůz s výbavou 740.300 Kč (2.0 Skyactiv-G122 AT Plus)

Plusy

Komfortní podvozek, velmi slušné jízdní vlastnosti

Dokonalý interiér, ovládání infotainmentu

Při klidní jízdě o práci převodovky nevíte

Elegantní design karoserie

Bohatá základní výbava

Minusy