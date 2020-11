Mazda 3 Skyactiv-X dostala výkonnější mild-hybrid, zatím ale jen v Japonsku

Mazda se na svém domácím japonském trhu pochlubila další evolucí svého unikátního motoru s označením SkyActiv X, který díky speciálnímu systému zapalování SPCCI kombinuje přednosti zážehových a vznětových motorů. V nové verzi už mu ovšem pomáhá i elektromotor.

Nový mild-hybrid s označením e-SkyActiv X prošel několika drobnými úpravami, včetně optimalizace procesu spalování a vylepšeného sání. Největší novinkou je ovšem přidání 24V synchronního elektromotoru.

Přesné parametry nového pohonného ústrojí, včetně kapacity baterie a jejího umístění, bohužel nemáme k dispozici. Podle informací zámořských kolegů by se však výkon Mazdy 3 s mild-hybridem e-SkyActiv X měl posunout z původních 132 kW a 224 N.m točivého momentu na 140 kW a 240 N.m točivého momentu.

Kromě vylepšeného pohonného ústrojí by měla Mazda 3 na japonském trhu dostat i vylepšené pružiny a lepší tlumiče napříč celou modelovou řadou pro rok 2021. Technici měli rovněž upravit fungování adaptivního tempomatu, který by měl lépe odpovídat řidičovým potřebám. Systém CST (Crising & Traffic Support) by pak nově měl fungovat s vyšší operační rychlostí.

Nový mild-hybridní motor, který bude stejně jako řada vylepšení dostupný v modelové verzi pro rok 2021, by měl být zatím dostupný pouze pro Mazdu 3 na japonském trhu. A to jak ve verzi hatchback, tak isedan. Zda se novinka dostane i na další světové trhy, včetně evropského, by měla Mazda teprve oznámit.