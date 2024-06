Mazda oficiálně promluvila o novém wankelovém sporťáku. Šance tady je!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Konec dlouholetým spekulacím, Mazda se konečně oficiálně vyjádřila k návratu sportovního modelu s kultovním wankelovým motorem. Nejnovější informace o potenciálním budoucím pokračovateli úspěšných wankelových sportovních kupé RX-7 a RX-8 přicházejí jen krátce poté, co bývalý produktový manažer Mazdy odhalil, že něm automobilka pracovala už před globální finanční krizí v roce 2008.

Japonské automobilky Toyota, Subaru a Mazda teprve před pár dny oznámily novou spolupráci na vývoji ekologičtějších spalovacích motorů, kde se představil i nový wankel. Zatímco Toyota ukázala několik řadových čtyřválců a Subaru přivezlo novou generaci hybridního boxeru, Mazda tam vystavila prototyp nového dvourotorového wankelu.

Mazda sice s novým wankelem nezveřejnila žádnou technickou specifikaci, ale uvedla, že by se v budoucnu mohl objevit v novém výkonném modelu. V současnosti Mazda instaluje wankel pouze do plug-in hybridu MX-30 e-SkyActiv R-EV, kde jednorotorová jednotka pracuje jako „prodlužovač dojezdu“, ale nová dvourotorová varianta by se mohla objevit ve sportovním kupé s podélným uložením motoru.

Předzvěstí prvních informací o novém potenciálním nástupci modelů RX byl i loňský koncept Mazda Iconic SP, o němž se automobilka při oficiálním debutu na Japan Mobility Show 2023 vyjádřila, že jej umí zmenšit na velikost roadsteru MX-5 a stále se do něj bude vejít dvourotorový wankel, elektromotor i akumulátor. O novém pokračování modelů RX se však teprve rozhoduje.

Už z minulých spekulací víme, že by se nová sportovní mazda s wankelem měla představit s elektrifikovaným pohonem a vývojovou platformou mu může být i plug-in hybrid MX-30. Automobilka současně disponuje specializovaným týmem 36 inženýrů pracujících na vývoji wankelových motorů. I když tedy zatím moc nevíme, první oficiální informace o dalším rotačním sporťáku z Japonska jsou už venku. Jsme zvědaví, co dalšího se dozvíme v budoucnu.