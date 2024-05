TEST Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – Wankel se vrátil ve jménu ekologie

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Novinářská Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV se navíc v Česku půjčuje ve speciální edici Edition-R, která v konfigurátoru modelu představuje vrcholnou výbavu. Exteriérovým designem vychází z konceptu elektromobilu MX-30 100th Anniversary, oslavujícího výročí 100 let od založení automobilky v roce 2020, a písmenkem „R“ v názvu odkazuje na anglické slovíčko „return“ (česky návrat), nikoliv „rotary“, jak by si milovníci wankelových motorů mohli myslet.

Už to však nebudu dlouho zdržovat, pojďme se podívat na to nejdůležitější – praktičnost. Dokonce i plug-in hybridní Mazda MX-30 s wankelem je stejně prostorná jako výchozí elektromobil. Dveře se otevírají v téměř pravém úhlu, takže se na zadní sedadla protáhnou i osoby většího vzrůstu a zvládnou na nich i rozumně dlouhou cestu. Prostornost předních sedadel je bezproblémová a zavazadlový prostor disponuje základním objemem 350 litrů.

Motor, jízdní vlastnosti

Čistě elektrická Mazda MX-30 bohužel není v dnešním světě elektromobility příliš konkurenceschopná, protože s malým vysokonapěťovým akumulátorem o kapacitě 35,5 kWh ujede pouhých zhruba 150 kilometrů na jedno nabití a návštěvy veřejných nabíječek s maximálním dobíjecím výkonem 50 kW stejnosměrného proudu nejsou zrovna lákavou aktivitou. Elektrická verze se vyplatila jen lidem s malými nájezdy a wallboxem doma v garáži, a tak se Mazda rozhodla zamíchat kartami a oslovit větší klientelu.

Wankel 8C pro nabíjení akumulátoru

Z původního elektromobilu vyvinula praktičtější plug-in hybrid slibující kombinovaný dojezd až 680 kilometrů v cyklu WLTP. Novinka s polovičním akumulátorem většinu energie čerpá z relativně velké palivové nádrže o objemu 50 litrů a ve spalovacím wankelu ji přeměňuje na elektřinu, kterou následně přes akumulátor pohání jeden elektromotor na předních kolech. I wankelová Mazda MX-30 se pohybuje ryze elektrickou silou.

Kompaktní jednorotorový wankel umístěný pod přední kapotou s obchodním pojmenovanou Skyactiv-R nese interní označení 8C a duchovně navazuje na dvourotorovou jednotku Renesis, továrně označovanou jako 13B-MSP, z Mazdy RX-8. Inženýři Mazdy však provedli zásadní změnu, protože z původní konstrukce kombinující ocel s hliníkem vyvinuli čistě hliníkovou jednotku. Mezigeneračně tak rotační motor odlehčili o 15 kilogramů.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Wankel 8C je současně historicky prvním rotačním motorem podle původní konstrukce Felixe Wankela s přímým vstřikováním paliva, čímž se automobilce povedlo dosáhnout snížení spotřeby až o 25 procent. Nová jednotka tak je nejúspornějším a emisně i „nejzelenějším“ wankelem všech dob, ale jeho reálná spotřeba je závislá na pravidelnosti, s jakou hybridní MX-30 nabíjíte. Mimochodem, závisí na tom i spotřeba oleje ve spalovací komoře.

A než budeme věnovat jízdním schopnostem i reálným zkušenostem se spotřebou benzinu i elektřiny, pojďme si připomenout základní techniku. Jednorotorový wankel 8C má objem 830 centimetrů krychlových a vyvine maximální výkon 55 kW (75 koní) při 9000 ot./min. Kombinovaná síla plug-in hybridu pak je 125 kW (170 koní), vrcholný točivý moment dosahuje 260 newtonmetrů a elektrickou energii systém čerpá z lithium-ion akumulátoru s kapacitou 17,8 kWh.

Co wankel vyrobí, to elektromotor sežere

Aktivní spalovací motor, zrovna vyrábějící elektrickou energii, na kombinovaném přístrojovém štítu symbolizuje malá ikonka trojúhelníkového rotoru vedle ukazatele stavu nabití akumulátoru. Aktuální maximální dojezd můžete vyčíst hned ze dvou údajů o dojezdu čistě na elektřinu nebo kombinaci elektřiny a benzinu. S plně natankovanou nádrží i nabitou baterií se reálný dojezd pohybuje okolo 600 kilometrů.

A jak se wankel projevuje při jízdě? Je slyšet a ve výchozím jízdním režimu Normal se startuje automaticky při vysoké zátěži, tedy při větším nebo plném sešlápnutí akcelerátoru. Při normálním jízdním stylu nechává akumulátor vybít na minimálně 43 procent a následně udržuje stav okolo této hodnoty. Můžete jezdit výhradně na elektřinu, ale stejně tak můžete jezdit s neustále nastartovanou spalovací jednotkou, když si to vynutíte v nabíjecím režimu Charge.

Ten je praktický hlavně při jízdách na dálnici, kde si MX-30 zpravidla pomáhá spalováním benzinu, takže to rovnou můžete využití k dobití akumulátoru pro následnou elektrickou jízdu po městech. Na dálnice je plug-in hybrid mnohem vhodnější než elektrická verze, hlavně díky dojezdu, ale rozhodně jim nevládne. Maximální rychlost wankelové „MX-třicítky“ je totiž pouhých 140 km/h, přičemž při aktivním nabíjení generátorem jede jen 135 km/h.

A to představuje problém, protože když chcete na dálnici předjet auto jedoucí necelou „stotřicítkou“, máte tak malou rezervu rychlosti, že když vám následně zrychlí, prostě se s potupou musíte vrátit zpět. Při maximální rychlosti to pak v praxi vypadá, že plug-in hybrid vyrábí a spotřebovává elektrickou energii 1:1 – MX-30 Skyactiv R-EV umí jet po dálnici soběstačně, aby bylo nutné ji nabíjet

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Reálná spotřeba a nabíjení

Mazda udává oficiální kombinovanou spotřebu paliva 1 l/100 km v režimu WLTP, ale to jen v provozu, kdy jezdíte z absolutní většiny na elektřinu. Plug-in hybridní MX-30 s konektory CCS Combo a Mennekes nabízí stejnosměrné nabíjení typu DC s maximálním výkonem 36 kW a střídavé nabíjení typu AC až 11 kW. V reálném provozu pak umí nabít akumulátor z 20 na 80 procent stavu za přibližně 25 minut.

Plug-in hybrid však svádí k tomu, abyste častěji jezdili i se spalovacím motorem. Testování s celkem 540 ujetými kilometry jsem uzavřel s výslednými hodnotami 9,6 l/100 km plus 18,6 kWh/100 km. Reálně to odpovídá tomu, jako bych provozoval jedno spalovací auto a jeden elektromobil současně, což není zrovna efektivní. Musím se však přiznat, že jsem během testování nabíjel pouze jednou, abych si to vyzkoušel.

Během víkendového provozu bez kolon jsem plynulou jízdou dosáhl nejnižších naměřených hodnot 7 l/100 km plus 14,1 kWh/100 km. To sice není o moc lepší výsledek, protože to stále jsou dvě auta v jednom, ale ve skutečnosti se bavíme o nejúspornějším wankelu všech dob. I s přepočtem elektrické energie na benzin (1 litr paliva je 8,9 kWh) se Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV vejde do 10 litrů na 100 kilometrů.

Na okreskách si ji zamilujete

A teď konečně to nejlepší z Mazdy MX-30. Dokonce i tady japonská automobilka vsadila na svou filozofii „Jinba Ittai“, inspirovanou spojením jezdce a koně, a dala světu řidičsky zábavný elektromobil. Už standardní verze se řídil skvěle, ale bohužel ne moc dlouho. S prodlužovačem dojezdu pod kapotou však můžete neustálou potřebu nabíječek hodit za hlavu a vyrazit za řidičskou zábavou.

I s docela obyčejným předním zavěšením MacPherson a zadní torzní příčkou je Mazda MX-30 s trochu sportovnějším naladěním nejen přijatelně komfortní, ale také schopná dynamické jízdy v zatáčkách. A když během toho vymetete nerovnost, podvozek ji zvládne pohltit a ztlumit tak, aby elektromobil ani plug-in hybrid nevyjel z vámi zamýšlené stopy. Upřímně, bylo to snad poprvé, kdy jsem se za volantem elektrického vozu takhle bavil, aniž bych potřeboval pohon zadních kol.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

S okamžitou odezvou na plyn vyjíždí ze zatáček tak, jak chcete a současně pořád jedete rychlostmi, kdy při zachování rozumu nehrozí žádné nebezpečí. Stovkou můžete jet na rovinkách i v zatáčkách, a protože si pomocí pádel pod volantem lze nastavit nebo úplně vypnout míru rekuperace, svobodně si určujete tempo a dynamiku jízdy. A to, že s vypnutou rekuperací umí plachtit jako docela normální auto, je jen třešničkou na dortu.