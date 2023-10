Sympatický roadster vstupuje do devátého roku svého života s lepším samosvorem, stabilizací hlídající drifty nováčků či hlídačem jízdních pruhů a hlásítkem dovolené rychlosti. Vizuální změny se omezily na světla a barvu plátěné střechy.

Čtvrtá generace Mazdy MX-5, označená ND, se prodává už od roku 2015 bez zásadnějších technických změn. Do svého devátého roku jí automobilka připravila několik drobných vylepšení, která potěší nejen úředníky, ale i nadšené řidiče tohoto malého sporťáku.

Těm se bude líbit nový samosvorný diferenciál, který bude standardem u verzí s dvoulitrovým motorem a manuální převodovkou. Má rozdílné nastavení chování při zrychlování i zpomalování a vůz by s ním v zatáčkách měl být stabilnější.

Elektrický posilovač řízení byl upraven tak, aby jeho odezva byla „přirozenější a plynulejší“ a zlepšená má být také odezva vozu na plynový pedál. Motory zůstávají beze změn – standardem je patnáctistovka o 97 kW (132 koních), za příplatek je k mání dvoulitr o 135 kW (184 koních).

Dále, stabilizačnímu systému přibyl režim Track, který dle automobilky „poskytuje řidiči více volnosti – automatika přebírá velení jen v případě, že se vůz dostane do nebezpečného smyku, který řidič nemá šanci vyrovnat“. Mód byl navržen s ohledem na množství nováčků na závodních okruzích a podle automobilky „má řidiče pod dohledem až do poslední vteřiny“ – je tedy otázkou, zda vůbec půjde kompletně vypnout.

Interiéru přibylo nové čalounění sedadel z materiálu, který během dynamické jízdy lépe pomáhá udržet tělo na místě, větší 8,8“ centrální displej s vylepšeným infotainmentem a dva porty USB-C. Po vzhledové stránce se drobně změnila světla na obou koncích auta a dostala novou barvu, šedou metalízu Aero. Také skládací střechu je možné mít béžovou, stejně jako interiér.

Pro eurounijní úředníky do základní výbavy vozu přibylo sledování jízdních pruhů, hlásič dovolené rychlosti, lepší brzdový asistent či vylepšený systém rozpoznávání dopravních značek, propojený s navigací.

Inovovaná MX-5 je k vidění na Japonské show mobility do 5. listopadu a v prodeji by se měla objevit co nevidět.