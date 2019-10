Mazda opět poodhaluje svůj elektromobil, tentokrát ukazuje exteriér

Tokijský autosalon bude opět plný zajímavých novinek z japonského automobilového průmyslu, největší pozornost médií se však upírá především k Mazdě, která by zde měla představit svůj první elektromobil.

Ten se dříve prezentoval v podobě konceptu e-TPV, který byl ukryt pod karoserií Mazdy CX-30. Už tou dobou se ale zdálo být jasné, že v produkční verzi se elektromobil dočká vlastních specifických tvarů. A ty nyní automobilka částečně poodhalila v modrém světle počítačové grafiky.

A i když známe jen hrubé rysy, můžeme si být jistí, že i design elektromobilu byl navržen v novém designovém jazyku Kodo, který se promítl do designu modelů Mazda 3 a CX-30. Ve spojení s elektromobilitou by však měl nový designový jazyk „prozkoumávat více směrů ve vztahu k futuristickým hodnotám a změnám životního stylu.“

Podle vyjádření automobilky by měl být design nového modelu „nekompromisně jednoduchý“ a kromě kabiny ve stylu kupé by měl nabídnout i čelní stranu s přátelským výrazem a „unikátní koncept dveří.“ Z obrázku se pak zdá, že se pravděpodobně můžeme těšit na další čtyřdveřové elektrické SUV s pozvolna klesající zádí. Zvědavost však vzbuzuje zmínka o nevšedním konceptu dveří. Vrátí se snad neobvyklé sebevražedné dveře, které Mazda použila u RX-8 a BMW u modelu i3?

O technice jsme se bohužel nic nového nedozvěděli, podle zpráv webu The Drive by však nový elektromobil Mazda mohl být vybaven rotačním motorem Wankel, který by měl sloužit v roli systému k prodloužení dojezdu. Podle některých informací by však motor nemusel sloužit jen k dobíjení baterií, ale údajně i k roztáčení kol. Namísto klasického elektromobilu bychom se tak mohli dočkat hybridu s označením Mazda „XEV.“

Odpovědí na všechny otázky se však nejspíš dočkáme až 23. října, kdy má být nová elektrická Mazda oficiálně odhalena.