Mazda a její nejčerstvější novinky naživo: Vyzkoušeli jsme CX-30 i revoluční Skyactiv-X

Nová Mazda 3 se sice ukázala už závěrem loňského roku, až letos ale došlo na první mezinárodní jízdy a nedávno i srovnávací test se Škodou Scala, ve kterém trojka zvítězila. Zdaleka však tento rok nejde o jedinou důležitou novinku japonské značky. Na ženevském autosalonu totiž ukázala nový crossover CX-30, hlavně se ale v produkční podobě konečně dočkáme revolučního „dieselu na benzin“ – motoru Skyactiv-X. Obojí jsme exkluzivně vyzkoušeli a přinášíme vám vůbec první dojmy.

CX-30: Z nástupce je funglovka

Krátce před ženevským autosalonem jsme věděli, že Mazda chystá nějakou novinku na chůdách, do poslední chvíle se jí ale vše podařilo udržet v tajnosti. Nakonec se z toho vyklubal crossover CX-30. Původně se s tímto vozem počítalo jako s nástupcem CX-3, ale proč nahrazovat něco, co se na většině trhů i nadále skvěle prodává? A tak namísto nástupce menšího SUV vytvořili Japonci výplň mezi CX-3 a CX-5. Odpovídá tomu i velikost, CX-30 je o 125 mm delší a 20 mm širší než CX-3, ale o 150 mm kratší a 45 mm užší než CX-5.

Novinka svým vzhledem zapadá do současné modelové řady Mazdy, přičemž nejvíce se inspiruje krásnou trojkou. Karoserii dominuje jednoduchost a čistota, žádné zbytečné záhyby nebo prolisy na bocích. Tak se nám to líbí! O něco méně přitažlivé už je oplastování ve spodní části karoserie, kterého je až až i na poměry dnešních SUV a crossoverů. Zajímavostí jsou blinkry vpředu, které jsou umístěny až ve spodní části nárazníku. Sympatickým detailem je jejich pulsování. Vpředu vzadu, ale i na přístrojové desce, kde pulsují jejich kontrolky.

Kabina dostává po vzoru Mazdy 3 pohledné a kvalitní materiály, řidič má kolem sebe dostatek prostoru a na rozdíl od kompaktního hatchbacku vám tu při posezu za volantem nepřekáží robustní madlo dveří. Když se s výškou 176 cm posadím sám za sebe, zůstává mi vzadu před koleny pár centimetrů a ještě větší rezervu mám nad hlavou. Čtyři dospělí tu budou cestovat absolutně v pohodě. Nechybí ani loketní opěrka s držáky na nápoje.

Rychlé úvodní seznámení máme za sebou. Podrobnější zkoumání si necháme až na tradiční redakční test, kde na něj bude více času. Teď vyrážíme na cestu. Společnost nám dělá benzinový dvoulitr s výkonem 90 kW při 6000 otáčkách a 213 newtonmetry ve 4000 otáčkách. Síla putuje na přední kola prostřednictvím šestistupňové samočinné převodovky.

Základem je, stejně jako v případě Mazdy 3, platforma Skyactiv-Vehicle Architecture. A když s autem ujedete prvních pár kilometrů, máte pocit, že vlastně řídíte zvýšenou trojku s lepším výhledem okolo sebe. Výhled si zaslouží opravdu pochvalu. Díky široké prosklenosti či zrcátkům umístěným na dveřích je skvěle vidět i šikmo ven, což oceníte zejména na křižovatkách.

Motor sice není žádným atletem, ale i s tímto crossoverem dokáže slušně zacvičit, ochotně se vytáčí a na německé dálnici se nezalekne ani rychlostí přes 160 km/h. Líbilo se nám rovněž spojení se samočinnou převodovkou, která si za všech situací věděla rady a fungovala sametově hladce. CX-30 jsme sem tam potrápili pod plným plynem, jindy se zase přizpůsobili okolnímu provozu a nakonec nám palubní počítač po 50 kilometrech ukázal apetit 8,3 litru.

Geny trojky pocítíte hlavně v zatáčkách. Řízení je přesné, crossover se ochotně vrhá do zatáček, aniž by trpěl nedotáčivostí či náklony karoserie. Jízdně si novinka počíná skvěle… a to nejen na poměry SUV. Podvozek v kombinaci s osmnáctipalcovými koly je tužší, ale komfortní a pohodlný. Nedokonalosti německých silniček byste napočítali na prstech jedné ruky, tudíž jsme vyzkoušeli i jednu přilehlou nezpevněnou komunikaci. Také tou proplula CX-30 bez ztráty kytičky, nijak se nehoupala a celou dobu jsme v řízení měli maximální jistotu. Bravo!

Mazda CX-30 – technická data a české ceny nabízených motorů Motor 2.0 Skyactiv-G 2.0 Skyactiv-G AWD 1.8 Skyactiv-D 1.8 Skyactiv-D AWD 2.0 Skyacitv-X 2.0 Skyacitv-X AWD Pohon 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1998 1998 1759 1759 1998 1998 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 90/6000 90/6000 85/4000 85/4000 132 132 Točivý moment [N.m/min] 213/4000 213/4000 270-1600-2600 270-1600-2600 ? ? Převodovka 6M (6A) 6M (6A) 6M (6A) 6M (6A) 6M (6A) 6M (6A) Cena základní výbavy [Kč] 574.900 (-) - 623.900 (-) - - - Cena Plus [Kč] 613.900 (673.900) 673.900 (733.900) 662.900 (722.900) 722.900 (782.900) - - Cena GT [Kč] - - - - 650.900 (-) - Cena GT Plus [Kč] - - - - 687.900 (747.900) 747.900 (807.900)

Skyactiv-X: Revoluce do produkce

Nový crossover CX-30 ovšem nebyl jedinou novinkou, kterou jsme během frankfurtské akce vyzkoušeli. Ta další byla neméně zajímavá: revoluční pohonná jednotka Skyactiv-X, tedy nafta na benzin, která má kombinovat ty nejlepší vlastnosti zážehových a vznětových motorů.

Kolega Martin Frei ze Světa motorů zkoušel novinku už na jaře loňského roku, avšak tehdy ještě v prototypu tvářícím se jako stará Mazda 3. Skyactiv-X se sice bude nabízet i v nové CX-30, my jej ale poprvé vyzkoušeli v nejnovější trojce, kam dorazí jako první na podzim tohoto roku. Testované exempláře jsou stále ještě předprodukční, ale podle zástupců značky hotové na 99 %.

Motor přeplňovaný kompresorem vychází z klasického benzinového dvoulitru a nemáme jej chápat jako náhradu za diesely, ale spíše další možnost pohonu se spalovacím motorem. Proč vlastně vznikl, jsme si řekli už před časem, ale pro připomenutí si to zopakujeme: dnešní zážehové jednotky nemají dost velkou účinnost, o které rozhoduje kompresní poměr. A zatímco dnešní atmosférické motory pracují s poměrem okolo 11 až 12:1, Skactiv-X umí 16,3:1. Kvůli emisím se navíc dnešní auta drží stabilního poměru vzduchu a benzinu 14,5:1. Když chceme spálit méně benzinu, musíme zároveň škrtit přívod vzduchu, čímž rostou čerpací ztráty. Novinka ale spaluje tzv. chudou směs až do poměru 30:1, přičemž motor dýchá volně a zhluboka.

Směs vzduchu a benzinu v takovém poměru však nelze zapálit svíčkou. Skyactiv-X nejprve rozptýlí do celého válce velmi chudou směs. Přesné a rychlé vstřikovače pak vytvoří malý obláček benzinu kolem svíčky. Zážeh v této malé oblasti v přesně stanoveném okamžiku odstartuje vznícení směsi ve zbytku válce. Extrémně chudá směs hoří velmi rychle a při nízké teplotě, výsledkem čehož je vysoká účinnost a zároveň čisté emise.

V praxi spíš pohodář

Neznámé už nejsou ani další technické parametry revolučního motoru. Sky-X disponuje výkonem 132 kW (180 k) při 6000 otáčkách a 224 newtonmetry točivého momentu ve třech tisících. Pohonu nechybí třícestný katalyzátor a filtr pevných částic, což také pomáhá k plnění emisní normy Euro 6d.

V souvislosti s novinkou tu jsou ještě dvě dobré zprávy. Celý ten kus techniky se sice tváří poněkud složitě, ale je sestaven z dílů a součástek, které Mazda používá na svých benzinových a naftových motorech. Japonci říkají, že není ohrožena spolehlivost a nemusíme se prý bát ani vyšších servisních nákladů. Jestli je to pravda, ukáže až čas. Za druhé lze motor pořídit ve všech kombinacích, na které si vzpomenete, tedy alespoň v případě „trojkového“ hatchbacku. K dispozici je dvoukolka i čtyřkolka se šestistupňovou manuální, případně samočinnou převodovkou. Pohon všech kol chybí jen sedanu.

Ale teď už k testovacím jízdám: usedáme do hatchbacku s pohonem předních kol a šestistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem a planetovým soukolím. Už od začátku se mi líbí, že je motor zvenčí i uvnitř tichý a kultivovaný. Rychle vykličkujeme z centra a míříme rovnou na dálnici s neomezenou rychlostí. Reakce pohonného ústrojí na sešlápnutí plynového pedálu je takřka bezprostřední, převodovka i v „obyčejném“ režimu nechává ručičku otáčkoměru putovat až k červenému pásmu, aby posléze s jemností střídala jednotlivé kvalty.

Sky-X má svým projevem nejblíže k benzinové atmosféře. Akcelerace je lineární. Nepřišpendlí vás sice k sedačce, ale vůz jde hezky za plynem a chuť zrychlovat mu nechybí ani při pružné akceleraci ze 130 km/h výš. Pravdou ale je, že s dostupnou dynamikou bychom 180 koníků pod kapotou nehádali, spíš míň. Namísto ostřejšího přepravníku tedy novinku raději pasujte do role aktivního pohodáře.

Klidníme se a sledujeme, co s motorem dělá běžné každodenní tempo. Spolupráce s převodovkou je ve většině případů bezchybná. Kvalty střídá s rozmyslem a městský provoz je díky hladkým rozjezdům pohodový. To samé platí o projevu motoru při dálniční stotřicítce. Na šestý rychlostní stupeň točí 2800 otáček a vůbec ničím vás neruší.

Když jsme hovořili o tom, že Sky-X má kombinovat plusy benzinových a dieselových motorů, z nafty si měl jednoznačně ukrojit nízkou spotřebu paliva. Normované hodnoty okolo čtyř litrů vypadají slibně, ale co realita? Trojku jsme vyzkoušeli v několika různých zátěžích a spotřebu pokaždé vynulovali. Německý autobahn v rychlostech do 160 km/h, rychlé průjezdy okresek a plný plyn v táhlých stoupáních můžou klidně přinést apetit 11 litrů. Ale nebojte, to je opravdový extrém. Když jsme se naopak naladili na pohodovější notu, za volantem nebláznili, ale na druhou stranu spotřebu příliš neřešili, odměnou bylo nějakých 7 až 7,5 litru. Pokus o ekonomickou jízdu pak přinesl hodnoty mezi 6 a 6,5 litry. Apetit naftových motorů to tedy úplně není…

Mazda 3 hatchback – české ceny nové generace Motor Skyactiv-G 122 Skyactiv-G 122 AT Skyactiv-X181 Skyactiv-X181 AT Skyactiv-X181 AWD Skyactiv-X181 AT AWD Skyactiv-D116 Skyactiv-D116 AT Výkon [kW] 90 90 133 133 133 133 85 85 Točivý moment [N.m] 213 213 222 222 222 222 270 270 Převodovka 6M 6A 6M 6A 6M 6A 6M 6A Cena Sky [Kč] 520.900 585.900 - - - - 574.900 - Cena Plus [Kč] 554.400 619.400 - - - - 608.400 673.400 Cena GT [Kč] - - 603.400 668.400 668.900 - - - Cena GT Plus [Kč] - - 634.400 699.400 699.400 764.400 - -

Závěr

První desítky kilometrů s novým motorem Skyactiv-X mám za sebou a pořád se nemůžu úplně rozhodnout, jak jej zhodnotit. Na jednu stranu tu máme inovativní motor, který kombinuje to nejlepší ze dvou agregátů v jeden. Má sympatický atmosférický charakter, s chutí se nechá vytočit a k akceleraci jej nemusíte dvakrát přemlouvat. Na druhou stranu bych ale možná čekal, že těch 180 koní vystaví více na obdiv. A když ne, že to bude kompenzovat ještě o chloupek nižší spotřebou paliva. Buď jak buď, až Sky-X dorazí k nejbližšímu dealerovi, určitě jej běžte vyzkoušet! Mazda jde za poslední dobu poněkolikáté proti proudu, za což si zaslouží uznání. A kdo ví, třeba jste právě dočetli řádky úvodní kapitoly o tom, kterak se Japoncům podařilo zachránit spalovací motory.