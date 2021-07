Mazda si registrovala nové R logo, dostanou ho nové sportovní modely?

Před pár dny se na diskusním fóru NewNissanZ objevila zpráva, která poněkud vybočovala z běžných témat. Namísto nového Zka se totiž vztahovala k automobilce Mazda, která si nedávno u japonského patentového úřadu registrovala zcela nové logo.

To má tvar šedomodrého kruhu s jasnou siluetou bílého písmena R, kterou dotváří ještě červený trojúhelník. Právě trojúhelník přitom rychle vyvolal spekulace, podle kterých by nové logo mohly nést modely s rotačním motorem. Písmeno R pak svými tvary připomíná edici Spirit R modelů RX-7 a RX-8, což by mohlo znamenat označení pro sportovní modely.

Zahraniční kolegové pak zjistili, že nové logo může automobilka použít pro „automobily a jejich komponenty nebo části vybavení“. Automobilka tak prozatím nechává prostor otevřený fantazii, nejčastěji se však skloňuje možnost, že nové logo skutečně ponesou sportovně laděné vozy.

Ostatně nabízí se paralela s jinou asijskou automobilkou. Ovšem zatímco značka Hyundai značí ostré modely N, Mazda si mohla vybrat písmenko R. Při srovnání s Hyundai přitom nelze nezmínit, že souboj i30 N a sportovně vyladěné Mazda 3 s pořádným motorem by mohl být zajímavou podívanou. Mazda by ale mohla ve své současné i připravované nabídce najít podstatně více modelů, které by si zasloužily sportovní verzi.

Stačí jen připomenout připravovanou novou generaci vlajkových modelů Mazda6 a CX-5, pod jejichž kapotou se očekávají řadové šestiválcové motory pohánějící primárně zadní kola. Tato auta by měla již v základu nabídnout zajímavé svezení, ve sportovní úpravě by ale mohla mířit ještě výš.