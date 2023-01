Mazda ukáže novou vlajkovou loď! Premiéra CX-90 je na spadnutí

Japonská Mazda si na závěr tohoto týdne připravila poměrně nabitý program. Kromě dlouho spekulovaného návratu rotačního motoru, který bude sloužit k prodloužení dojezdu v elektrickém modelu MX-30, ukáže také svoji novou vlajkovou loď.

K novince americké zastoupení Mazdy zveřejnilo video-upoutávku, v níž slibuje premiéru na 12. ledna 2023. S ohledem na časový posun odhalení modelu očekáváme ve večerních hodinách nebo v průběhu noci. A na co se můžeme těšit?

Video se připravuje ...

Už nyní víme, že půjde o crossover s označením CX-90. Označení modelu napovídá sportovnější proporce ve srovnání s klasickými SUV značky. Potvrzuje to i sdělení Mazdy, podle nějž novinka dostala agresivnější proporce, než na jaké jsme u modelů značky zvyklí. Stane se zároveň nejdelším a nejširším vozem v nabídce Mazdy. Má se však přidržet designového jazyka Kodo.

Z dříve zveřejněných informací déle víme, že se na modelu představí nový lak karoserie Artisan Red. A co víc, CX-90 bude stát na nové platformě a pod kapotou nabídne šestiválec. Do určité míry zřejmě můžeme očekávat sdílení techniky s dříve představeným modelem CX-60.

Video se připravuje ...

Kromě toho víme, že nová vlajková loď bude nabízena v plug-in hybridním provedení, které podle Mazdy nabídne to nejlepší z obou světů a bude nejen úsporné, ale také výkonné. Z dostupných informací však není zřejmé, jestli půjde o jedinou motorizaci. Naladění hybridní pohonné soustavy bylo přizpůsobeno americkému trhu, což napovídá, že se CX-90 zřejmě nepodívá do Evropy, ale znáte to – naděje umírá poslední.

Mazda by tedy v průběhu dnešního večera či noci měla představit novou vlajkovou loď CX-90 a zítra na bruselském autosalonu ukáže MX-30 R-EV, tedy elektrický crossover MX-30 s rotačním motorem, který bude sloužit k prodloužení dojezdu. Na kterou z novinek jste zvědaví více?