Mercedes-AMG One nezvládá tuhle běžnou věc. Může se zablokovat

Když chce člověk nastartovat své normální auto, prostě otočí klíčkem ve spínačce nebo stiskne tlačítko, příp. k tomu ještě drží nějaký pedál, pokud to vůz vyžaduje, a motor běží. Jsou však auta – a jsou homologovaná pro silniční provoz – u nichž je startovací procedura náročnější. Navíc, když ji nedodržíte, zaděláte si na problémy.

Konkrétně je řeč o Mercedesu-AMG One, který po mnoha letech čekání na dokončení vývoje zákazníci začali dostávat od ledna roku 2023. Proces jeho startování totiž vyžaduje nahřátí katalyzátorů na 500 °C před tím, než může naskočit 1,6l šestiválec. Do doby, než se tak stane, může vůz jet na elektřinu; baterie stačí na 18 km elektrické jízdy.

Ovšem, nastartováním šestiválce to nekončí – a právě chvíle po startu je v tomto případě důležitá, jak informuje web CarBuzz na případu pilota F1 Nica Rosberga. AMG totiž „nedoporučuje“ motor krátce po startu vypínat.

Co si představit pod pojmem „nedoporučuje“? „Pokud to uděláte šestkrát po sobě, pohonné ústrojí se zablokuje. Musíte nám zavolat, musíme přijet s počítačem,“ cituje web nejmenovaného servisního specialistu na AMG One. „Trvá pět až osm minut, než se motor zahřeje, nebo pokud je to za jízdy, dvě až pět minut,“ dodává specialista a říká tak, co znamená „krátce po startu“.

Důvod je v tom, že onen šestiválec pochází z formule 1. Je to upravený motor PU106B, který se používal v monopostu F1 W06, představeném v únoru 2015 na španělském okruhu Jerez a používaném v té sezóně. Ne zcela zahřátý motor v běžném autě není problém vypnout, ba dokonce to dnešní auta dělají sama pomocí stop-startu. Jenže šestiválec v AMG One je de facto závodní motor, a navíc s ním nejspíš nikdo nebude jezdit dva kilometry pro rohlíky, takže jistá specifika používání jsou namístě.