Mercedes-AMG představuje omlazené GLC 43, pod kapotou ukrývá 390 koní

Modernizovaný Mercedes-Benz třídy GLC byl představen na ženevském autosalonu a to již v dubnu tohoto roku. Zhruba o měsíc později jsme se pak dočkali premiéry i modernizované vrcholné verze AMG GLC 63, která pod kapotou ukrývá 4.0 litrový motor V8. A nyní nám AMG konečně odhaluje i slabší variantu GLC 43.

Vzhled nového AMG GLC 43 prošel skutečně jen velice lehkým faceliftem, který se inspiroval od nového GLC a současně se snaží co nejvíce poukázat na rozdíly oproti staršímu modelu. Novinka tak dostala například novou chromovanou masku, nové přední i zadní LED světlomety, poupravené nárazníky a v podbězích se standardně objevují lehká 19 palcová kola, která by měla být aerodynamicky optimalizována. V nabídce by se však mělo objevit celkem pět disků s rozměry od 19 do 21 palců. V difuzoru zadního nárazníku jsou pak elegantně zakomponovány čtyři kulaté koncovky výfuku, díky kterým lze na první pohled odlišit model AMG GLC 43 od výkonnějšího 63 s hranatými koncovkami.

Drobnými změnami prošel i interiér, který je ve standardu nabízen s koženými sedačkami prošívanými červenou nití, sportovním AMG volantem se zploštěnou dolní stranou nebo galvanizovanými pádly řazení. Zkrátka tradiční komfort, na který jsou zákazníci AMG zvyklí. Přesto si stále mohou připlatit za další výbavu, včetně ovládacích AMG tlačítek na volantu.

Ta slouží k ovládání nejmodernějšího infotainment systému MBUX, jehož obrazovka s úhlopříčkou 10,25 palce je tradičně umístěna na vrcholu středového tunelu. Ovládat se navíc dá i touchpadem, gesty i hlasovým ovládáním. Mercedes-AMG CL 43 má však i plně digitální přístrojový štít, který dostal obrazovku s úhlopříčkou 12,3 palce.

Pod kapotou standardního SUV i Coupé je ukryt 3.0 litrový motor V6, který nabízí výkon 287 kW (390 k) a točivý moment 520 Nm. Oproti minulé generaci si tak AMG GLC 43 polepšilo o 17 kW (23 k). Zvýšení výkonu je připisováno především naladění software, ale také větším turbodmychadlům, která jsou umístěna blíže motoru a měla by reagovat rychleji a plynuleji. O přenos výkonu se stará devítistupňová automatická převodovka AMG Speedshift TCT.

Jen pro připomenutí můžeme zmínit, že vrcholné AMG GLC 63 nabízí 4.0 litrový motor biturbo V8, ze kterého dokáže standardně dostat 350 kW (476 k) a ve verzi S dokonce až 375 kW (510 k). To stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 4.0 sekundy, respektive 3,8 sekundy u modelů S. Ani nové GLC 43 však není žádný šnek. Model s tradiční karoserií i model Coupé dokáže nabídnout zrychlení z 0 na 100 km/h za rovných 4,9 sekundy. Maximální rychlost je pak u obou modelů omezena na 250 km/h.

Nové GLC 43 je samozřejmě vybaveno i pohonem všech kol 4Matic, který rozděluje točivý moment 31 : 69 ve prospěch zadní nápravy. Novinka také standardně nabízí systém AMG Ride Control a vzduchový podvozek Air Body Control. Řidiči tak mohou přepínat podvozek do nastavení Comfort, Sport a Sport+, zatímco automobil dokáže upravit nastavení tlumiče každého kola tak, aby zajistil maximálně bezpečnou a komfortní jízdu.

Ceny modelů GLC 43 a GLC 43 Coupé sice AMG ještě neoznámilo, na trh by se však novinky měly dostat ještě v tomto roce.