Mercedes-Benz EQS SUV má české ceny. Na kolik tohle luxusní elektrické SUV přijde?

Na úvod připomeňme, že nový Mercedes-Benz EQS SUV má být pomyslným vrcholem řady luxusních elektromobilů německé automobilky. Přichází krátce po sedanu EQS, s nímž sdílí rozvor o délce 3.210 milimetrů. Na délku SUV měří 5.125 mm, na šířku 1.959 mm a na výšku mu naměříme 1.718 milimetrů. Uvnitř pak má být dostatek místa až pro sedm cestujících.

K dispozici budou verze s pohonem zadních nebo všech čtyř kol, které se budou lišit počtem elektromotorů. Mercedes zatím prezentoval tři motorizace, které se také objevují v českém ceníku. Základ nabídky tvoří verze EQS 450+ s elektromotorem na zadní nápravě, za níž dáte 2.707.000 Kč. Ne, pardon, to je cena bez DPH. Připočtěte k tomu dalšího půl milionu a jste prodejní ceně 3.275.470 Kč. Včetně DPH.

Video se připravuje ...

Za to dostanete 265 kW (360 k) a 568 Nm, dojezd až 633 kilometrů, zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 sekund a maximální rychlost 210 km/h, která je pro všechna provedení stejná. V ceně máte možnost volby mezi provedením exteriéru v liniích Electric Art nebo AMG, na výběr ze sedmi laků karoserie, 21“ litá kola, LED světlomety s funkcí projekce symbolů na vozovku, panoramatické střešní okno, sedadla potažená černou syntetickou kůží, sadu jízdních asistentů, 360° parkovací kameru, rozšířenou realitu pro navigaci multimediálního systému MBUX, automatickou klimatizaci a další a další prvky. EQS SUV tedy u nás startuje velmi dobře vybavené, ale co jiného by také člověk za cenu téměř 3,3 milionu čekal.

Prostředním provedením v nabídce pro český trh je EQS 450 4Matic, které nabídne stejný výkon jako výše uvedené provedení 450+, avšak trumfuje ho točivým momentem 800 Nm a druhým elektromotorem na přední nápravě, díky čemuž má EQS 450 4Matic pohon všech kol. Dojezd je sice nižší, 597 km, zato sprint na 100 km/h je otázkou rovných 6 sekund. Cenový rozdíl není dramatický, EQS 450 4Matic přijde na 3.377.110 Kč. Výbava vozu je totožná.

Ceníkovým vrcholem je provedení EQS 580 4Matic, které od toho základního dělí zhruba milion korun – stojí totiž 4.279.770 Kč. Výkon této verze je 400 kW (544 k) a točivý moment 858 Nm. Dojezd na jedno nabití je pochopitelně nejnižší, ale nejde o dramatický propad. Mercedes-Benz slibuje až 594 kilometrů. Zrychlení z 0 na 100 km/h je pak otázkou 4,6 sekund. Výbava je v podstatě stejná, ale přibyla alespoň sada Premium, která přináší například head-up displej nebo audiosystém Burmester. To hlavní, za co oproti předchozímu provedení připlácíte, je pohonná soustava.