Mercedes-Benz G slaví rekordní prodeje, přesto jednu verzi výrazně zlevnil
Jedno z mála opravdu terénních aut na trhu zažilo v roce 2025 nejvyšší prodeje v historii. Leckdo by dodal, že tomu přispěla i nová verze na elektřinu, jenže tomu tak úplně není. Lidé ji moc nechtějí.
Třída G od Mercedesu je legenda. Terénní nástroj do nejnáročnějších podmínek se během desetiletí proměnil v ohromně schopné, avšak primárně luxusní zboží, kterým si spousta lidí „kupuje“ společenský status. Přitom „géčko“ je navzdory nové generaci a nedávnému faceliftu stále spíše drsňákem, který se na popojíždění po městě moc nehodí.
Koupit si takové auto, nota bene s přeplňovaným osmiválcem ve verzi G 63 AMG, abyste s ním velkou část času trávili v Praze, Londýně či v podobném městě s velmi pomalou dopravou a převážně hladkými cestami, je asi tak rozumné, jako si koupit špičkové horolezecké boty a chodit s nimi po posolených pražských chodnících.
Mercedes-Benz má poměrně tuhý podvozek, to aby se v terénu moc nekymácel, tři uzávěrky diferenciálů a stálý pohon všech kol, což jsou atributy, které v běžném provozu vůbec nevyužijete. Nemluvě o tom, že zámky centrálního zamykání jsou tak hlučné, že připomínají výstřel ze startovní pistole.
Přesto si tenhle exot v nejlepším smyslu slova loni připsal prodejní rekord. Mercedes-Benz v roce 2025 prodal 49.700 exemplářů této třídy, nejvíce v historii. Zejména zastánci elektromobilů by meziroční 23procentní nárůst připsali především elektrické verzi G 580 EQ, jenže by se mýlili.
O tuhle variantu mezi lidmi moc velký zájem není. Přesné statistiky za celý rok 2025 k dispozici nemáme, k loňskému dubnu jich ovšem Mercedes v Evropě prodal pouhých 1450 kusů, v Číně to bylo dokonce jen 58 exemplářů. V Česku bylo loni zaregistrováno celkem 378 „géček“ (meziročně o 83 více), jen 29 z nich ovšem bylo na elektřinu. Přitom mně právě lokálně bezemisní varianta dává velký smysl.
Do města je totiž ideální, dynamiku má podobnou jako G 63 od AMG, přitom stojí mnohem méně (3.865.950 vs. 5.378.450 Kč) a na jedno nabití ujede zhruba tolik, co osmiválec na jednu nádrž.
V USA se slevou. Velkou slevou
Nechuť k elektrickému G 580 EQ evidentně vládne i ve Spojených státech. Proč by zde jinak tuhle verze nabízeli se slevou 10.000 dolarů (téměř 209 tisíc korun). Elektromobil v USA začíná na částce 164.550 dolarů (asi 3.436.300 Kč), za Mercedes-AMG G 63 přitom zaplatíte „jen“ o 33.600 dolarů neboli 702 tisíc korun více, což už v těchto cenových patrech není tak zásadní částka. Zejména když spoustu aut si Američané pořizují na splátky, ty luxusní či supersportovní nevyjímaje.
Zájem o drahé elektromobily je zkrátka malý. Ostatně i proto se automobilky, jako například Bentley, rozhodly, že k čistě elektrické budoucnosti se propracují postupně. To bohužel úplně nenahrává do karet britskému Jaguaru, který vsadil vše právě na to, že lidé po drahých elektrických vozech budou toužit čím dál víc. Jak to ale dopadne, asi všichni tušíme. Bohužel…
Zdorj: Carscoops, foto a video: auto.cz