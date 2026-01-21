Mitsubishi chystá nový model. Umí být ostrý a kupodivu to není Renault
Mitsubishi si poslední roky procházelo krizí, ze které se mu ale postupně daří vyhrabávat. Do budoucna plánuje více modelů z vlastního vývoje, zatím ale setrvává přechodné období, kdy svá loga lepí na cizí produkty. Další takový bude stavět na dost exotickém základě.
V evropské nabídce Mitsubishi jsou dnes tři modely z vlastního vývoje a čtyři s původem u Renaultu. Do budoucna se má situace zlepšit a zřejmě se zde objeví nové modely vyvinuté přímo u japonské automobilky. Jedním z nich může být i nová generace pickupu L200, která je už potvrzena třeba pro Velkou Británii. Mezitím ale Mitsubishi chystá nové modely, využívající velmi odlišný základ.
Spekulovalo se o tom už dříve, teď je jisté, že další elektrický model Mitsubishi bude mít poněkud exotický původ. Vznikne totiž přeznačkováním vozu Foxtron Bria, který se nedávno představil na Tchaj-wanu. I ten už byl delší dobu známý jako koncept nazvaný Foxtron Model B. Za jeho výrobou stojí firma Foxtron, což je společný podnik mezi Foxconnem a tamní automobilkou Yulon Motor. Stejným Foxconnem, který je znám jako výrobce iPhone, iPadu nebo třeba herních konzolí Playstation.
Až do loňského roku Foxtron neprodukoval vozy pod vlastní značkoum místo toho je nabízel už zavedeným automobilkám. Tento přístup nebyl příliš úspěšný, podařilo se totiž takto udat pouze jediný. A to právě automobilce Yulon, která Foxtron Model C uvedla na domácím trhu jako Luxgen n7. Letos Foxconn odkoupil celou značku Luxgen a využije její prodejní a servisní síť k prodeji vozů pod vlastní značkou Foxtron.
Mezitím se ale ukázal první zájemce z řad zavedených automobilek. Mitsubishi na některých trzích uvede nový elektrický model, prototypy už byly spatřeny třeba v Austrálii. Tam si také japonská automobilka zaregistrovala nová jména ASX GT-e a ASX VR-e. Nabídka dvou variant odpovídá technickým specifikacím Foxtronu Bria, který je právě uváděn na tchajwanský trh.
Ten stojí na vlastní platformě Foxtron MIH, na délku má 4315 mm a za jeho design je zodpovědné studio Pininfarina. V podlaze je uložena LFP baterie o kapacitě 57,7 kWh. Pohon základní verze obstarává jeden elektromotor na zadní nápravě s výkonem 134 kW, druhou možností je čtyřkolka s kombinovaným výkonem 298 kW a zrychlením na stovku za 3,9 sekundy. Půjde tak o jeden z nejrychlejších modelů v současné nabídce značky.
Na Tchaj-wanu se Foxtron Bria prodává za cenu startující v přepočtu na 590.000 Kč. Mitsubishi potvrdilo, že vůz založený na tomto základě se v druhé polovině roku objeví na prvních trzích včetně Austrálie. O Evropě se zatím nemluvilo, Foxtron Bria byl ale původně Foxtronem představen jako model určený pro Evropu. Prodej zde měl být zahájen už loni, nakonec ale zjevně na dohodu s nejmenovanou automobilkou nedošlo. Příchod na náš trh s logy Mitsubishi tedy nemusíme úplně vyloučit. V lokální nabídce je ostatně jediný elektromobil, stavějící na základě Renaultu Scenic.
