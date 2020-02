Mercedes-Benz GLC 300 4Matic kupé – Zeptejte se ho na BMW

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Skvělé je také zpracování, odpovídající přesně tomu, co čekáte od prémiového SUV. A to samé platí o výběru materiálů, líbily se mi hlavně dřevěné dekory. Mimochodem, testované auto bylo vybaveno čalouněním ze syntetické kůže.

Motor, jízdní vlastnosti

SUV s benzinem?

Modernizace GLC kupé přinesla také přepracovanou nabídku motorů. Starší 2,2litrový turbodiesel nahradil dvoulitr, který je k dispozici ve třech verzích - GLC 200 d, GLC 220 d a GLC 300 d se 120, 143, respektive 180 kW. Všechny se spoléhají na nejmodernější systém zpracování výfukových plynů, skládající se z katalyzátoru, filtru pevných částic s funkcí SCR (tzv. sDPF) a vstřikováním kapaliny AdBlue. Zájemci o šestiválec mohou sáhnout po provedení GLC 400 d s řadovou šestkou o výkonu 243 kW.

Benzinové motory zastupují přeplňované dvoulitry GLC 200 a GLC 300, oba jsou mild-hybridy využívající 48V elektrickou síť. Slabší má 145 kW, silnější 190 kW, přičemž pomoc elektrické jednotky umí zajistit navíc 10 kW výkonu.

Nechybí však ani vidlicový šestiválec o výkonu 287 kW v provedení AMG GLC 43 a V8 v AMG GLC 63 (350 kW) a AMG GLC 63 S (375 kW). Nabídku doplňuje plug-in hybrid GLC 300 e.

Takže teď už víte, že náš kousek s označením GLC 300 4Matic poháněl přeplňovaný zážehový čtyřválec, který dává výkon 190 kW. Točivý moment vrcholí hodnotou 370 N.m. A protože je jeho součástí mild-hybridní technologie, pomáhá mu také malý elektromotor, který pracuje jako startér-generátor a který umí svými 10 kW čtyřválci pomoci například při rozjezdech. Vůz také díky tomu může rychleji zhasnout motor.

Hlavním posláním mild-hybridu by měla být úspora paliva. Zázraky od této technologie ale nečekejte. A jestli stejně jako já nenávidíte systém stop-start a vypínáte ho, pak se ještě o jeho přínos do velké míry připravíte. V mém případě se proto spotřeba ve městě pohybovala okolo 14 litrů na 100 kilometrů, s aktivovaným systémem stop-start to bylo o zhruba litr méně. Mimo město jsem se dokázal dostat pod 10 litrů, celkový průměr po týdenním testu činil 10,3 l/100 km. Pokud tedy auto vybíráte i tak, aby jezdilo za co nejméně, bude lepší, když si vyberete z nabídky vznětových motorizací.

Jinak je ale testovaný benzinový čtyřválec fajn, 258 koní stačí na zajímavě svižný projev. Dvoulitr prostě s GLC kupé nemá žádný problém a velice snadno a poměrně hbitě ho rozjede do v Česku nepovolených rychlostí. Kromě toho přidává sympaticky kultivovaný projev. A také si dobře rozumí s devítistupňovou automatickou převodovkou, která spolehlivě dělá, co má a pracuje předvídavě a logicky. Vlastně si zpětně nevybavuji, že bych měl někdy potřebu sahat po pádlech manuálního řazení.

Sportovní spíš na pohled

Karoserie připomínající kupé, 258 koní nebo schopnost akcelerovat z klidu na 100 km/h za 6,3 sekundy, to všechno by mohlo svádět k myšlenkám, že GLC 300 4Matic kupé je sportovně laděné SUV. No, ani ne.

Sice se s ním i na zakroucených okreskách můžete svézt svižně, ale rychle pochopíte, že to není jeho úplně přirozená poloha. V zatáčkách se totiž docela naklání, auto působí docela těžkopádně a moc nepomáhá ani obecně lehčí řízení.

Účinek posilovače sice umí ovlivnit výběr jízdního režimu, ale změna z komfortního na sportovní až tak velkou proměnu nepřináší. Ale abych řekl pravdu, ani mi to nevadilo. A ani trochu mě netrápilo, že mě GLC kupé nepobízí k drcení okresek. Naopak, ta pohodová osobnost mi přišla zajímavá.

Proto je škoda, že se Mercedesu nepovedlo dotáhnout k dokonalosti komfort. Testované auto sice bylo vybaveno změnou jízdních režimů, ale systém ovlivňuje posilovač řízení, odezvu motoru, chování převodovky a nastavení stabilizačního systému, na tlumení nerovností vliv nemá.

Vůz měl totiž standardní podvozek, který výrobce označuje jako sportovní. K dispozici jsou ale i jiná řešení - podvozek Dynamic Body Control s adaptivními tlumiči vyjde na 29.312 Kč, podvozek se vzduchovým pružením Air Body Control pak stojí 58.625 Kč.

Ale zpět k tomu pohodlí. Po většinu času je komfort velmi dobrý, ale občas měl podvozek problém s odtlumením výraznějších nerovností, což se projevilo zejména akusticky - tedy ránou. Není to nic hrozného, ale čekal jsem přece jen o trochu víc, víc ladnosti a poddajnosti. Pro úplnost dodávám, že naše auto jezdilo na 19palcových kolech.