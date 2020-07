Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic - Když chcete to nejvíc

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Označení GLS se v automobilovém světě objevilo v roce 2016, ale nenechte se zmást. Historie velkého SUV stříbrných šípů je ještě o nějakých deset let starší. Jen tehdy nesl vůz označení GL a třetí písmenko přibylo až s příjezdem omlazené druhé generace, aby jasněji definovalo příbuznost s vlajkovou třídou S. Ne nadarmo se o GLS říká, že je to vlastně taková S-Klasse do terénu. A tahle formulka zůstala i třetí generaci, která se světu oficiálně představila loni v létě.

Redakční garáž navštívilo provedení 400 d, tedy to s třílitrovým vznětovým šestiválcem pod kapotou. Není to tak dávno, co jsme v redakci tento štítek měli, tehdy však patřilo menšímu SUV GLE… a možná si pamatujete, že daný testovací exemplář nás zrovna dvakrát neohromil. Aby toho nebylo málo, GLS dostalo do vínku také nespočet příplatkových položek. Některé vskutku netradiční, jak jsme vám ostatně ukázali v našich videích. Hlavně nás ale zajímalo, jak tohle full-size SUV vyráběné v Alabamě jezdí a jestli je to na českých cestách stále ještě použitelný stroj.

Luxusní elegance

Že nám model generačně povyroste, to už je takové automobilové déjà vu. V případě GLS však nejde jen o kosmetické plnění povinnosti. Vůz na délku narostl o 77 milimetrů (5207 mm), šířka vzrostla o 22 mm (1956 mm) a polepšil si rovněž rozvor, jenž je teď o 60 milimetrů delší (3135 mm). Větší SUV byste na českém trhu napočítali na prstech jedné ruky… třeba Cadillac Escalade či Rolls-Royce Cullinan. Mezi “normálními” SUV u nás GLS nemá přemožitele. Jenže nesmíme zapomenout, že tohle auto je tvořeno v Americe a z velké části pro Američany. A tam si auta pod pět metrů délky snadno spletou s krabicí od Happy Mealu.

Ve srovnání s předchůdcem se tvary více zakulatily, takže je teď GLS více podobné menším sourozencům, hlavně pak zmiňovanému GLE. Jen se podívejte na obdobnou grafiku zadních světel. Mezigeneračně se zapracovalo také na aerodynamice, koeficient odporu cx se snížil z dřívějších 0,35 na současných 0,32.

Design je vždycky hodně subjektivní, musím ale říct, že testované GLS si mě získalo okamžitě. Stříbrná metalíza Mojave (+27.152 Kč) je spíše elegantní, v kombinaci se stylingem AMG a vybranými černými detaily však utváří líbivý celek. Dvaadvacetipalcová kola (rovněž v provedení AMG) se stříbrnými paprsky se ani v 5,2 metru dlouhé karoserii neztrácejí a byť je auto naživo pořádný mastodont, proporčně působí naprosto vyváženě, harmonicky.

Světelná technika je plně diodová, vpředu vybavena řešením Multibeam LED se 112 diodami na světlomet. Legislativně povolená intenzita 1 lux pak vydrží na vzdálenost více než 650 metrů. Tohle jsou světla, která ze tmy vytvářejí den. Žádné reklamní hlášky, v reálu opravdu fungují fantasticky. Stačí navolit automatický režim a nemusíte se o nic starat. Diody se s protijedoucími vozy perou statečně, žádný řidič se mi během testovacího týdne neodvděčil probliknutím.

Aby to ale všechno nebylo jen zalité sluncem, pojďme si ukázat i nějaké ty slabiny. Předně to jsou kompletně falešné koncovky výfuku. Nešvar, na který si v dnešním automobilovém světě pomalu zvykáme, ale stejně nám z něj skřípou zuby. A pak je tu klíček vozu, kousek z lacině vypadajícího plastu, nad kterým bych se u nějaké třídy A ani nepozastavil. Ale mít jej v autě za minimálně 2,3 milionu? Řešení tu je, můžete si pořídit lesklý černý (nebo bílý) klíček s pochromovaným rámem, jen si musíte připlatit 3086 Kč. Úsměvné.

Rozmazluje. Všechny

Poslední dobou jsme si v redakci nesčetněkrát povzdechli nad snahou automobilek ušetřit tím, že ošidí kabinu. A nebavíme se jen o mainstreamových značkách, párkrát už jsme měli pocit, že za prémiovou cenovku nedostáváme tak úplně prémiový interiér. Mezi takové se ale Mercedes-Benz GLS naštěstí neřadí.

Stačí se prvně posadit za volant a okamžitě na vás dýchne pocit luxusu. Všude kolem mě je světlá kůže a měkčené materiály. Sedím v širokých sedačkách, jejichž sedáky jsou sice ploché, boční vedení opěradel ale dostačující. Pro nohy i nad hlavou je tu obrovské množství prostoru, vedle spolujezdce máte pocit, že snad sedí přes uličku. Za volantem si zprvu přijdu opravdu vysoko, člověk si ale relativně rychle zvykne. Stejně tak vyžaduje cvik nastupování a vystupování. Posádce sice pomáhají nástupní prahy, jsou však hodně na ráně a brzy špinavé. Stačí pár desítek kilometrů a potom si při každém opouštění vozu musíte dávat pozor na nohavice.

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

Příznivci moderních mercedesů se na palubě budou cítit jako doma. Dvě 12,3” obrazovky suplující klasické budíky a displej multimédií už dobře známe, v GLS však zcela rezignují na klasickou kapličku. Obával jsem se, zdali to na přímém sluníčku nebude problém, displeje však za všech okolností zůstávají velmi dobře čitelné. Funkce multimédií se ovládají prostřednictvím touchpadu na středové konzole, zvolit ale samozřejmě můžete i dotyk či rovnou české hlasové ovládání. Řešení Mercedesu patří mezi to nejpropracovanější, co může tuzemský zákazník pořídit. Na pokyn Hej, Mercedesi reaguje okamžitě a rozumí většině vašich příkazů. Jen s námi GLS odmítalo šprýmovat na adresu BMW jako jeho menší sourozenci. Asi je to pod jeho úroveň…

Svižnost a vybrané funkce systému MBUX (včetně navigace s rozšířenou realitou) si můžete prohlédnout ve videu níže. Za sebe bych chtěl vyzdvihnout hlavně fakt, že byť je multimediální systém středobodem všeho dění, stále tu zůstal prostor pro zachování klasických tlačítek, kterými nastavujete teplotu. A jak vidíte v galerii, estetika pracoviště řidiče tím nijak neutrpěla. Takovou koncepci jen a pouze chválíme!

Ale pojďme se podívat do druhé řady, GLS určitě není auto, které si majitel koupí na cestování o samotě. Kdybych si odmyslel chybějící volant, těžko bych poslepu poznával, že sedím vzadu. Je tu obdobně bohaté množství místa pro nohy i nad hlavou, sedačky neméně komfortní a v loketní opěrce najdeme tablet pro ovládání komfortních funkcí či indukční nabíjení. Zepředu si zadní řada dále vypůjčuje vyhřívání a ventilování sedaček, které kromě toho umějí i masážní funkce. Zadní řada je navíc posouvatelná, celý proces samozřejmě probíhá elektronicky, aby s tím posádka neměla žádnou práci.

Elektricky se vám vytvoří i prostor pro vstup do třetí řady. Je to sice bez námahy, občas je ale celý proces docela zdlouhavý. Sedmimístná konfigurace je standardem, na přání vám Mercedes dodá šestimístné provedení. Dozadu se mi s výškou 176 cm nastupuje vcelku snadno, pomocí tlačítka po straně pak narovnám opěradlo cestujícího přede mnou. Nevýhodou je, že se nevrátí do původní polohy, ale zůstane hodně vzpřímené, takže si jej spolucestující musí doladit. Když pak jedete s celou rodinou k moři a musíte proceduru opakovat každé čůrání, může to být otravné. Ve třetí řadě je stále dost místa nad hlavou, před koleny už to není žádná sláva. Můžete ale poprosit cestujícího ve druhé řadě, aby se posunul o kousek dopředu. On tam má místa dost a vám se značně uleví.

Všechny sedačky od první řady vzad lze z kufru elektricky sklopit. Tím dostanete takřka rovnou ložnou plochu, na které ve dvou klidně přespíte. Při vzpřímení všech sedadel je objem zavazadelníku 355 litrů, což není úplně málo. Sklopením třetí řady vznikne prostor o 890 litrech, položením všech opěradel se dostáváme na 2400 litrů. Nějaké litry navíc na drobnosti najdeme ještě pod podlahou, kde se schovává sada pro opravu pneumatiky. Za nouzové rezervní kolo se připlácí 2468 Kč.