Mercedes-Benz Marco Polo 250d & V300d: Královské cestování na dva způsoby

Zadní dveře - stejně jako ty boční, měly v našem případě elektrické otevírání, což výrazně usnadňovalo manipulaci a opět přidávalo na pocitu prémiového bydlení-cestování. Kromě toho se však dalo otevřít i samotné zadní okno, což opět usnadnilo přístup do vozu a k některým úložným prostorům.

I přes relativně tenkou matraci je totiž horní lůžko až překvapivě komfortní. Pro oba nocležníky jsou navíc připraveny LED lampičky se třemi intenzitami svícení, nechybí USB port pro nabíjení elektroniky a větrání zajišťuje dvojice zasíťovaných otvorů na bocích. Dolnímu lůžku pak není co vytknout. Během elektrického sklápění opěráku dochází i ke zvýšení sedáku, čímž naprosto zmizí zástrčky pro bezpečnostní pásy a v noci vás nebude nic tlačit. Navíc si během horkých letních měsíců můžete lehce vyklopit pravé zadní okno a užívat si tak neustálý přísun čerstvého vzduchu. Naprosté soukromí pak zajišťují roletky u každého skla, které stačí vytáhnout směrem nahoru.

A jak je to s prostorem na spaní? Na výběr máte ze dvou možností. Tou první jsou zadní sedadla, která se dají po ručním odsunutí elektricky sklopit a v kombinaci s polohovatelnou matrací nad zavazadlovým prostorem tak snadno vytvoříte pohodlné dvoulůžko v přízemí. Druhé dvoulůžko, umístěné pod zvedací střechou, lze snadno vyháknout z oček a spustit na úroveň původní střechy. A i když je přístup na horní patro poněkud komplikovaný (zkrátka budete šplhat po předních sedačkách), pobyt je zde celkem příjemný.

Pproti modelům Active a Horizon sice tradiční Marco Polo nenabízí takovou variabilitu prostoru, jenže to vám dokáže plně vykompenzovat svou zabudovanou kuchyňkou se dvěma plynovými vařiči, dřezem s klasickou baterií, chladicím boxem, sklopným a posuvným stolkem, dřevěnou podlahou a řadou úložných prostor. Za sedadlem řidiče je navíc připravena klasická 220V zásuvka i nabíjecí USB port s vlastním jističem.

Tenhle kousek vybavení je sice skvělý při kempování, ovšem na cestách vás připraví o jedno z mála použitelných míst pro odložení mobilu, peněženky a pití. Středový odkládací panel navíc společně s výstupkem pro ovládání infotainmentu Comand výrazně komplikuje přelézání z předních sedadel do zadního obytného prostoru, který je vlastně tím nejúchvatnějším na celém autě.

První větší výtka tak směřuje snad jen k úložným prostorům a jejich ergonomii. Kapsy ve dveřích jsou sice prostorné, ovšem jakmile dveře zavřete, přístup k nim se dost výrazně zhorší. Pár drobností si sice můžete odložit do přihrádky před spolujezdcem, jenže ani ta nepatří k největším. A pak je tu malá přihrádka uprostřed pod palubní deskou, která může být zakryta roletkou. Tady se u klasického „véčka“ ukrývá odkládací prostor a držák nápojů, jenže u Marco Pola z něj zbyla jen půlka. Obytný Mercedes tu má totiž uložený „mozek“ vestavby, který vám ukáže stav nabití akumulátoru, stav vody v nádrži, umožní upravovat teplotu a aktivovat/deaktivovat nezávislé topení či klimatizaci.

Po usednutí za volant člověka přivítá na dodávku až neskutečně prémiový interiér, který se ve velkém inspiroval u osobních modelů. Stačí se jen podívat na použité materiály a jejich zpracování, dekorační lištu na palubní desce, ambientní osvětlení, ovládání ventilace nebo tvar jejích výdechů. Nechybí ani vyhřívání sedaček, menší barevný displej palubního počítače mezi budíky a volně stojící obrazovka infotainment systému Comand se známým systémem ovládání, který kombinuje otočné kolečko s dotykovou ploškou. Zkrátka jako v prémiovém osobáku před zavedením moderního infotainmentu MBUX. Jen škoda, že systém nepodporuje připojení Android Auto nebo Apple Car Play. Na dlouhých cestách by rozhodně přišlo vhod.

Skoro se chce říci, že obytné Marco Polo nepůsobí zas tak okázale, jenže to by to nesměl být Mercedes-Benz třídy V. Tohle auto totiž už na dálku vypadá jako reklama na luxus. Ať už se budeme bavit o osmnáctipalcových litých kolech, LED světlometech s funkcí natáčení do zatáček nebo působivých tvarech přední masky a nárazníku. Třída V je zkrátka už na první pohled důstojným zástupcem modelů s třícípou hvězdou ve znaku. A co teprve po otevření dveří.

Naprostým vrcholem nabídky je pak model označovaný jednoduše Marco Polo, cenou začínající od 1.228.000 Kč bez DPH, který je vlastně plnohodnotným cestovatelským speciálem. Namísto dvou řad zadních sedadel dostanete pouze jednu lavici se dvěma místy, čímž každodenní praktičnost auta podstatně klesá. Výměnou za to však získáte kompletní výbavu pro velmi pohodlné bydlení na cestách včetně kuchyňky, úložných prostor, nádrží na vodu, přípojek pro kemp, atd. Zkrátka malá garsonka na kolech.

Synonymem bydlení na cestách je již od šedesátých let především Volkswagen se svými modely řady T, které prošly nespočtem úprav od různých společností až po tovární úpravu California. Již pětatřicet let však Volkswagenu konkuruje i Mercedes-Benz, který nadšeným cestovatelům se slabostí pro vyšší komfort nabízí vlastní úpravu dodávek s označením Marco-Polo, na níž spolupracuje s osvědčenými partnery typu Westfalia.

Motor, jízdní vlastnosti

Tichý pracant

Pod kapotou testovaného modelu Marco Polo byl uložen nový dvoulitrový vznětový čtyřválec OM654 DE20LA, který byl společně s omlazeným Mercedesem třídy V představen začátkem února letošního roku. Motor dostal přímé vstřikování paliva typu common-rail pracující s tlakem až 2500 bar nebo stěny válců potažené materiálem Nanoslide. Oproti původnímu 2,2 litrovému motoru OM 651 by tak novinka měla být o 17 % lehčí a samozřejmě o něco úspornější.

Nový motor je dostupný ve variantách 300d a 250d, přičemž naším společníkem se stala o 36 kW slabší 250d. Ta nabízí maximální výkon 140 kW (190k) při 4200 ot./min. a maximální točivý moment 440 N.m v rozsahu 1350 až 2400 ot./min. Motor je spojen s devítistupňovou automatickou převodovkou 9G-Tronic, která po faceliftu nahradila sedmistupňový automat 7G-Tronic. Výkon je standardně posílán pouze na zadní nápravu, v našem případě jsme však měli k dispozici pohon všech kol 4Motion, který by měl zajistit lepší trakci.

Ekologicky smýšlející cestovatele pak bude jistě zajímat skutečnost, že Marco Polo splňuje s homologací jako osobní vozidlo a paketem BlueEfficiency emisní normu 6d-Temp. Tabulka výrobce navíc udává celkem rozumnou kombinovanou spotřebu 8,6 litru, které není příliš vzdálená realitě. Během našeho testu jsme totiž s Marco Polo jezdili v průměru za 9,6 litru.

Překvapivý komfort a jistota

Samotný motor přitom působí poměrně kultivovaně a díky propracované zvukové izolaci o něm většinu času ani nevíte. Jeho hrubší zvuk se ozve pouze při razantnějších výletech do vyššího spektra otáček, čemuž ale celkem obstojně brání devítistupňová automatická převodovka. Ta se neustále snaží držet motor v nižších otáčkách, což ale občas vede k jistému váhání a občasnému podtáčení. Stále však byla podstatně vstřícnější, než DSG u konkurenčního Multivanu a Californie. S tímto nešvarem se dá navíc bojovat například přepnutím převodovky do sportovního režimu, v němž je ale auto zase snad až zbytečně nabuzené a neustále připravené vyrazit. A to k jeho charakteru rozhodně nesedí.

Ostatně, kdo by taky s obytňákem pospíchal? Akcelerace z 0 na 100 km/h sice trvá slušných 11,6 sekund (na obytnou dodávku to není zlé), ovšem člověk se pak bojí, aby se mu ve skříňkách nepřeskládalo nádobí. Maximální rychlost 196 km/h zní také lákavě, jenže v praxi zbytečně. Během českého dálničního maxima ale Marco Polo fungovalo naprosto skvěle. Uvnitř bylo příjemné ticho, vůz byl stabilní a s lehkostí požíral kilometry.

Mercedes-Benz Marco Polo 250d

Mimo dálnice jsme si pak celkem libovali v komfortním naladění příplatkového podvozku Agility Control se selektivním systémem tlumení, který se i na rozbitých cestách jen příjemně pohupuje. I přes poměrně bohaté vnitřní vybavení tak ani na horších cestách v autě nic nemlátí, nevrže a necestuje.

V zatáčkách je pak Marco Polo nečekaně jisté a navzdory své výšce okolo dvou metrů nemá žádné přehnané tendence k bočním náklonům. Výška do dvou metrů navíc znamená, že se s autem vejdete do většiny podzemních garáží, kde vám manévrování usnadní celkem slušný rejd. S parkováním pak zase pomáhá kamerový systém, který je schopen zobrazit například i detailní pohled na každé kolo. A to u tohohle drobka rozhodně oceníte.