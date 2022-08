TEST Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ – Méně smutné loučení?

Občas špatné zprávy nejsou vlastně zase tak špatné. Měli jsme naplánován test plug-in hybridního Mercedesu třídy S, ale kvůli menšímu poškození na něj nedošlo. Dostali jsme však hezké náhradní vozidlo – tušíte správně, testovaný Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+. Navíc šlo o úplně nový kousek, první zápůjčku čerstvě zajetého kousku. Zase jsem se jednou na testovací auto hodně těšil.

Jedna vzpomínka a modernizace

Náš mladý kolega Standa se mi často směje, když vzpomínám, jakými vozy a jejich generacemi jsem už jezdil. Takže, Stando, já „testoval“ už první generaci modelu CLS, která se poprvé ukázala v roce 2004. Uvozovky jsou zde z jasného důvodu – tehdy šlo o poměrně exkluzivní zápůjčku pro kolegy z Auto Tipu, já, redaktůrek ze Světa motorů, jsem se mohl maximálně krátce svézt. Nemusím vám říkat, jaký zážitek to byl.

Od zmíněného roku 2004 vzniklo nějakých 450.000 kousků modelu CLS, docela mě zaujalo, že předloni byla pro CLS druhým největším trhem Jižní Korea… První byla pochopitelně Čína. V roce 2020 rovněž aktuální generace prošla prý zásadní modernizací, která se věnovala hlavně asistenčním systémům a multimediálnímu rozhraní MBUX. To je holt v dnešní době zásadní modernizace – jízdní asistenty a infotainment…

Loni pak došlo na menší facelift. Opravdu maličký. Nová je maska chladiče s trojrozměrným motivem hvězd, nabídka barev byla rozšířena o novou modrou metalízu Spectral (jak jste si určitě všimli, testovaného vozu se tato novinka netýkala). Velice decentní změny se odehrály i v interiéru, kde je největší novinkou bezesporu volant, v testovaném AMG vrcholném provedení vybavený navíc displejovými tlačítky (volba jízdních režimů, tuhosti tlumičů, hlasitosti výfuku, omezení stabilizace…). Kvůli volantové novince si tak znovu postesknu nad kapacitními tlačítky, která se snad nenaučím komfortně a bezpečně používat. A ještě nám do výčtu faceliftových drobností schází dva nové materiály pro ozdobné prvky a obložení, Mercedes také rozšířil nabídku koženého čalounění (zde na vás v konfigurátoru čekají dvě nové kombinace).

Jak jsem napsal, naprosté maličkosti, které celkové vyznění CLS neměly šanci výrazněji změnit. CLS je pořád mimořádně atraktivní stroj, líbí se mi z aktuálních mercedesů možná nejvíc, určitě víc než už trochu nabubřelý Mercedes-AMG GT čtyřdveřové kupé. CLS mi přijde elegantnější, čistší… A vyloženě nadšený jsem byl z „vícepaprskových AMG dvacetipalcových disků“ za necelých třicet tisíc. Nádherná kola, krásné auto.

Podsvícení všeho a zvláštní sedačky

Uvnitř jsem mírně zrozpačitěl nad středovou konzolou se sice chvályhodnou soustavou tlačítek, ale už zastarávajícím vzhledem. Radost z klasického ovládání nakonec převážila, zvlášť s každým dalším pokusem cokoliv navolit kapacitními tlačítky na novém volantu. Mírné rozpaky pak oživilo za mě ne zcela vkusné ambientní osvětlení, které září už i z výdechů ventilace. Jas i barvy můžete pochopitelně ovlivnit, takže se z vyloženě pouťového vzhledu dostanete až na akceptovatelné barevné tóny, ale na mě je toho prostě nějak moc.

Úplně přesvědčený nejsem ani o mercedesácké grafice pro dvojici displejů s úhlopříčkou 12,3 palce. Uznávám, tohle už je celkem drobnost, navíc hodně subjektivní, zkrátka bych si dokázal představit nějaké střídmější, hodnotnější zobrazení. Znovu jsem si vzpomněl na Renault Megane E-Tech 100% elektrický… možná jste četli test Standy Švarce, který chválou na luxusní, útulný a kvalitní interiér rozhodně nešetřil. Ostatně, jako na celé auto. Souhlasím v plném rozsahu.

Omluva za odbočku, ale elektrický megane má skutečně jeden z nejpříjemnějších, nejpromyšlenějších a nejfunkčnějších interiérů současnosti.

Vzhled zobrazení displejů CLS nechme na individuálním posouzení každého čtenáře, nicméně jedna věc mi vadila celkem dost. Kromě nejrychlejšího režimu Race byla vždy číslice aktuálně zvoleného převodového stupně natolik titěrná, že jsem ji pokaždé musel hledat. Na čitelnou úroveň se zvětšila právě jen v nejostřejším režimu, jehož zobrazení na displeji pod volantem bylo za mě stále zbytečně přeplácené a nepřehledné. Přitom, co je na tom těžkého? Vždyť stačí linka otáčkoměru, v horní části ideálně s diodami a velké číslo zvoleného převodu. Jak jednoduché! Ale pro typického zákazníka zřejmě málo vizuálně atraktivní…

Úplně jsem se nepohodl s předními sedačkami. Zatímco sedák je za mě vlastně takový gran turismo rychlý cestovní ideál (hlavně pohodlí, bočnice jsou nepřehlédnutelné, ale nepříjemně nesvírají), opěradlo mě kolem žeber obepínalo až moc intenzivně, v ramenou jsem už ale pro změnu prakticky žádnou oporu neměl.

Příjemný vrchol

Možná bychom se mohli zaobírat myšlenkou, jestli by se jako vrcholná motorizace lépe nevyjímala osmiválcová jednotka, přece jenom jde o čtyřdveřové kupé, ještě ta písmena AMG k tomu… něco na tom být může, mně by ale pro svižné cestování v CLS šestiválec naprosto vyhovoval. I pro občasné sportování.

Asi je vám jasné, že ani zde to 320 kW a 520 Nm benzinového třílitru nekončí, integrovaný generátor umí krátkodobě poskytnout až 16 kW a 250 Nm. Generátor je uložený mezi motorem a převodovkou a kromě elektrické výpomoci (tedy funkce elektromotoru) plní ještě roli spouštěče a alternátoru. Zkrátka mild-hybrid.

Na rychlé přesuny, a vlastně i ty pomalejší, je šestiválec celkem podle předpokladů naprosto pohodový společník. V zásadě tichý a kultivovaný (i když i v tom nejkomfortnějším režimu se šestiválec snaží, aby alespoň částečně dostál pověsti písmen AMG). Nejen díky elektromotoru velmi pěkně a plynule zatahuje pod dvěma tisíci, devítistupňový automat už zdaleka nezmatkuje tak jako na začátku své kariéry a po většinu jízdních situací má po ruce ten správný převod.

Jenže, stačí se podívat nad pět tisíc otáček a ideálně zvolit nějaký z ostřejších módů a šestiválec umí pozlobit. Není to takové to divoké osmiválcové AMG divadlo, kdy je brutální zátah doprovázený ještě tím typickým a nepřeslechnutelným hromobitím, ale nad pěti tisíci se skutečně něco hezkého děje, motor je najednou daleko říznější a působí pěkně ostře. A je skvělé, že v manuálním režimu převodovka sama neodřazuje.

V těchto ostřejších sférách jsem se samozřejmě rychle ocital kolem patnáctilitrového průměru, stále spíš rychlejší, ale plynulé cestování však přineslo zlepšení na plus minus deset litrů. To byl i můj celotýdenní výsledek.

Proč je tak tvrdý?

Tohle byl a je můj největší problém s Mercedesem-AMG GT čtyřdveřové kupé. Abych byl přesnější – vůbec by mi nevadilo, pokud by sportovně laděný vůz byl tužší, tvrdší, ale pokaždé mě za volantem AMG GT zarazilo, jak dokáže na nerovnostech nesmlouvavě bouchnout. Ani když jsem jezdil s vrcholným provedením 63 S E Performance po velmi kvalitních španělských silnicích, podvozek svůj hlučnější charakter nedokázal zamaskovat. U Mercedesu prohlašují, že je to zkrátka tím, že je AMG GT od začátku koncipováno jako sportovní auto bez kompromisů. Na rozdíl od RS audin. No… i tak si myslím, že by u Mercedesu mohli na komfortu „nekompromisního sportovního vozu“ zapracovat.

Odbočka k Mercedesu-AMG čtyřdveřové kupé má smysl, protože velice podobně se projevovalo i vrcholné CLS. Zde, jakkoliv se může jednat o vrchol ověnčený písmeny AMG, už asi nekompromisním sportovním přístupu úplně mluvit nemůžeme. Nebo snad CLS skutečně vznikalo primárně jako sportovní vůz? Pletu se, když ho vidím spíš jako gran turismo? I kdybych se mýlil a u Mercedesu by i z CLS chtěli mít sportovní nástroj, stejně by měl být výrazně komfortnější.

Vzduchový podvozek je zkrátka hlučný. Pro ránu nepotřebuje ani nějak zvlášť velkou nerovnost, dvacetipalcová kola bouchnou i na těch od pohledu celkem zanedbatelných. Moc dobře víte také o struktuře podkladu, ani hrubý a jinak lehce zvrásněný asfalt CLS před posádkou skrýt nedokáže.

Že se u Mercedesu, potažmo divize AMG, skutečně snažili o velmi sportovní vyznění CLS 53 4MATIC+, jsem velmi registroval i v řízení. Bohužel však spíš kvůli příliš tuhému posilovači řízení než díky zpětné vazbě. I v komfortním režimu byla za mě ovládací síla zbytečně velká, s dalšími módy se už nijak zvlášť neměnila.

Rozdíly mezi jednotlivými režimy mi vůbec nepřišly zvlášť dramatické, možná to bylo tím, že i v tom nejpohodlnějším bylo CLS neklidné, poskakovalo a na volant jsem musel tlačit. U dalších, sportovnějších módů, jsem vnímal hlavně ostřejší reakce na plyn a rychlejší odezvu převodovky, která kromě toho motor pochopitelně neustále držela ve vyšších otáčkách.

Součástí příplatkového balíčku AMG Dynamic Plus za necelých padesát tisíc je už zmíněný nejostřejší režim Race s drift módem. Ač tedy čtyřkolka, i v Mercedesu-AMG CLS 53 4Matic+ si můžete navolit zábavný mód s roztančenou zádí. Zde ale chce podobný styl větší přípravu a víc citu než v případě supersilného Mercedesu-AMG GT 63 SE Performance čtyřdveřové kupé, kde stačilo s odstavenou stabilizací na výjezdu jenom trošku víc plynu a zadek okamžitě utekl.

Viz titulek

Těšil jsem se, CLS se mi stále velmi líbí, navíc na něj mám i hezké vzpomínky, ale už titulek mé rozpoložení nejspíš naznačil. Minimálně testovaná vrcholná verze AMG 53 4Matic+ mi zkrátka přišla moc tvrdá, kdekoliv mimo dokonale hladké silnice nervózní, neposedná, od podvozku vyloženě hlučná. Možná to bylo i příplatkovým zostřujícím balíčkem AMG Dynamic Plus, porovnání s modelem bez tohoto extra prvku výbavy jsem samozřejmě neměl, ale na dlouhé a vrcholně pohodlné cestování to s touto specifikací v CLS skutečně moc nebylo.

Pokud se vám CLS zamlouvá, čemuž rozhodně rozumím, a podobně jako já ho vidíte spíš jako gran turismo a méně jako sportovní model, koukněte po verzích pod 53 4Matic+. Třeba CLS 450 4Matic s přeplňovaným zážehovým šestiválcem o výkonu 270 kW nevypadá vůbec špatně, s cenou 2,2 milionu navíc významně ušetříte. Testovaný Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ totiž stojí nejmíň 2.580.930 Kč.

Nejlevnější verze modelu 1.837.900 Kč (CLS 220 d/143 kW) Základ s testovaným motorem 2.580.930 (CLS 53 4Matic+/320 kW) Testovaný vůz bez příplatků 2.580.930 (CLS 53 4Matic+/320 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.862.633 Kč (CLS 53 4Matic+/320 kW)

Plusy

Stále atraktivní design

Slušně silný motor se solidní spotřebou

Dobře fungující spojení s automatem

Do velké míry stále klasické ovládání základních funkcí

Minusy