Mercedes-Benz už láká na nové GLB. Až sedmimístné SUV se představí v létě

Mercedes-Benz už začíná lákat na premiéru nejnovějšího rozšíření své modelové nabídky. Chystaná novinka se jmenuje GLB a půjde o kompaktní SUV s platformou MFA, které poskytne místo až pro sedm cestujících. Zatím je tu první upoutávka.

Jak už to tak u takových materiálů bývá, z auta není vidět moc, naznačená silueta ale dokazuje dřívější zprávy, že sériové auto bude mít hodně blízko konceptu GLB, představeném na letošním autosalonu v Šanghaji. Slogan doplňující fotografii „inteligentní jako chytrý telefon a praktický jako švýcarský nůž“ pak dává najevo, že tento vůz bude chtít myslet hlavně na praktičnost.

The new Mercedes-Benz GLB: intelligent like a smartphone and as practical as a multitool! pic.twitter.com/Asj5G6H7pp