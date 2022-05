Mercedes-Benz V 300 d Exclusive 4Matic – V roli panského kočího

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pokud chtějí být cestující ve druhé řadě produktivní, mohou využít vcelku masivní stolky, které se vyklápějí z opěradel sedáků v první řadě. Jejich mechanismus má příjemný chod a po vyklopení působí stolky skutečně robustně. Pokud by však cestující vzadu chtěli lelkovat, mohou například sledovat oblohu přes dvojici střešních oken. Obě se dají jednoduše zastínit, to přední se dá však i odsunout, případně jen vyklopit.

Když jsme v minulosti testovali Mercedes-Benz třídy V, prakticky vždy mohl najít uplatnění u soukromých zákazníků. To platilo jak pro prémiovou obytku Marco Polo, tak pro přerostlý rodinný přepravník ve výbavě Avantgarde XL. Tentokrát však véčko dorazilo s velmi specifickou úpravou interiéru, kterou ocení zejména firmy nabízející prémiovou přepravu. To nejzajímavější totiž najdeme ve druhé řadě, špatné to však není ani vpředu.

Motor, jízdní vlastnosti

Dvoulitrové pohlazení

Pod kapotou testovaného vozu byla uložena vrcholná motorizace s obchodním označením V 300 d, což znamená vznětový dvoulitr OM 654 v naladění na nejvyšší výkon 176 kW při 4200 min-1 a nejvyšší točivý moment 500 Nm v rozmezí 1600 až 2400 min-1. Motor je standardně spojen s devítistupňovou automatickou převodovkou 9G-Tronic, která přenášela točivý moment na příplatkový systém pohonu všech kol 4Matic za 114.203 Kč.

Zhruba 240 koní je přitom na dodávku s pohotovostní hmotností kolem 2,2 tuny (přesnou hmotnost s ohledem na bohatou příplatkovou výbavu bohužel neznáme) vcelku dostačující. Obzvlášť v konfiguraci Executive a s dvojicí luxusních křesel ve druhé řadě, která vůz předurčují především k plynulému korzování silnicemi.

Pokud je však potřeba svižně nabrat tempo, nemá s tím V 300 d žádné potíže. Ostatně akceleraci na 100 km/h zvládne za 8,6 sekundy a maximální rychlost kolem 214 km/h je na dodávku opět velmi působivá. Osobně mě však mile potěšil i samotný projev motoru.

Již od nastartování je totiž motor příjemně tichý, kultivovaný a díky skvěle odhlučněné kabině o něm většinu času nevíte. Automatická převodovka mění rychlosti až s neznatelnou plynulostí, což přispívá ke vzniku úžasně klidné atmosféry na palubě. Jediné narušení může způsobit snad jen systém stop-start, při kterém se motor lehce ozve, a osobně jsem měl problém si přivyknout na chod brzdového pedálu a celkově dávkování brzd.

Mercedes-Benz V 300 d Exclusive 4Matic

Velmi potěšující byly také hodnoty spotřeby, které zobrazoval palubní počítač po jízdě. Příměstské a meziměstské přesuny v poklidném tempu totiž třída V 300 d Exclusive 4Matic zvládala v průměru za 8,3 až 8,4 litru/100 km. Teprve nasazení ostřejšího tempa, navíc v kombinaci s hustší městskou dopravou, vedlo ke zvýšení spotřeby kamsi k úrovni 9,5 l/100 km. Když jsem ale vůz po společném týdnu vracel, ukazatel průměrné spotřeby hlásil dlouhodobou hodnotu 8,4 l/100 km. To je za mě velmi slušné! Navíc jde také o hodnotu, kterou udává sama automobilka jako kombinovaný průměr.

Pohoda na vzduchu

Naprosto skvělý dojem na mě pak udělal i podvozek, vybavený volitelným systémem vzduchového odpružení Airmatic (+54.283 Kč), který by měl přinést vyšší komfort i lepší prostupnost lehčím terénem.

Začněme zvýšeným komfortem, který by měly zajistit dva dodatečné ventily pro úpravu odskokových a kompresních sil v tlumičích, upravující nastavení tlumiče v závislosti na povrchu pod koly a jízdní situaci. Cílem systému je potlačit pohyby karoserie a současně zvýšit jízdní stabilitu.

V praxi to znamená, že je podvozek opravdu nečekaně pohodlný, přesto neztrácíte kontakt s vozovkou a stále od něj cítíte určitou zpětnou vazbu. Díky úžasné schopnosti tlumení nerovností jsem tak nemusel sundávat nohu z plynu ani na opravdu rozbitých okreskách, zatímco různé zpomalovací prahy a další městské nástrahy třída V zdolala jen s jemným zhoupnutím, které se krásně rozneslo i v 3,2 metru dlouhém rozvoru. Bavíme se přitom o komfortním nastavení tlumičů, kdy však může být vyšší komfort lehce vykoupen náklony v zatáčkách. Prostřednictvím systému Dynamic Select je však možné nastavení podvozku dále měnit.

Pokud řidič nastaví režim Sport, podvozek se sníží o 10 mm a pocitově také přituhne. Ke snížení o 10 mm nicméně dochází také zcela automaticky - při překročení rychlosti 110 km/h. Důvodem je lepší aerodynamika a nižší spotřeba.

Po navolení terénního jízdního režimu je však možné podvozek také zvýšit – a to až o 35 mm. Vůz tak získá schopnost zdolat nenáročný terén, řidič to však musí zvládnout do rychlosti 30 km/h – pak se totiž podvozek opět automaticky sníží do výchozího nastavení.

Mercedes-Benz V 300 d Exclusive 4Matic

Osobně ale mohu říct, že si nepamatuji tak pohodlnou dodávku. Kombinace vzduchového odpružení a luxusních křesel ve druhé řadě tak může z modelu V 300 d Exclusive klidně udělat velmi pohodlnou alternativu ke krátkým leteckým spojům. Navíc se neztratí ani ve městě. Navzdory délce 5,14 metru se totiž s autem velice příjemně manévruje a parkuje. To ostatně usnadňuje i standardní parkovací paket s 360° kamerou a příjemně citlivé reakce na sešlápnutí plynového pedálu.