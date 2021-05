Mercedes bude vyrábět spalovací motory tak dlouho, dokud budou životaschopné

Ola Källenius, CEO společnosti Daimler, v nedávném projevu na každoročním Financial Times „Future of the Car Summit“ uvedl, že Mercedes-Benz bude spalovací motory vyrábět tak dlouho, dokud budou obchodně životaschopné. Současně ale dodal, že v momentě, kdy to bude dávat smysl, je společnost připravena přejít na kompletní elektrifikaci.

„Na cestě k nulovým emisím dojdeme do bodu, kdy se změní naše měřítka, kdy se elektrický pohon stane naším hlavním pohonem, a spalovací pohon nakonec ztratí váhu,“ citují kolegové z britského Autocar část jeho projevu.

V dalších částech projevu pak Källenius zmínil, že je z hlediska aktiv dobře, že se investice do spalovacích motorů odehrály v minulosti a nyní z nich může společnost čerpat tak dlouho, dokud to bude dávat smysl.

Jeho vyjádření se dá chápat tak, že Mercedes již neplánuje žádné větší výdaje do vývoje zcela nových spalovacích motorů. Namísto toho se dají očekávat spíše investice do modernizace stávajících spalovacích motorů, aby splnily emisní normu Euro 7. Modernizace přitom může znamenat i další elektrifikaci, která by snížila emise a zvýšila efektivitu starších jednotek.

Källenius také vysvětlit, že si Mercedes úmyslně nezvolil žádné pevné datum, kdy chce přejít na plnou elektrifikaci a ukončit tak výrobu spalovacích motorů. Toto rozhodnutí by se totiž mělo odvíjet podle S-křivky, kdy se exponenciální růst elektrických modelů stane tak rychlý, že k tomu dojde samo.

„Až ten bod přijde, budeme připraveni a nebudeme z nostalgických důvodů váhat stoprocentně přejít na novou technologii,“ dodal Källenius.

Za připomínku přitom stojí, že Daimler již v minulosti přeměnil značku Smart v čistě elektrickou a nyní ve spolupráci s čínským partnerem Geely připravuje zcela novou modelovou řadu Smart, ve které by se mělo objevit dokonce i SUV.