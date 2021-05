Malé vozy mohou brzy stát dvojnásobek, věří šéf Renaultu

Segment malých vozů se spalovacími motory by mohl s nastupující emisní normou zdražit až na dvojnásobek, což by mohlo urychlit nástup srovnatelných elektromobilů.

Automobily spadající do segmentu malých vozů, také známého jako B-segment nebo segment supermini, to v posledních letech nemají snadné. Na mnoha trzích starého kontinentu se sice stále jedná o bestsellery, na některých místech je však pomalu vytlačují malé crossovery či SUV.

Stále se však jedná o zajímavý segment, jak potvrzují kombinované prodeje cca 2,25 milionu vozů jen za minulý rok, který patřil k těm slabším. Kromě rostoucího zájmu o SUV a crossovery však malé automobily, tedy ty se spalovacími motory, ohrožuje ještě jedna věc.

Řeč je o připravované emisní normě Euro 7, která by měla vstoupit v platnost v roce 2025. Kvůli přísnějším nárokům na emisní limity totiž automobilky budou muset výrazně investovat do systémů upravujících výsledné emise vozu, což nebude levné. A samozřejmě se to promítne do konečné ceny automobilu.

Toto téma přitom v nedávném rozhovoru pro Autocar otevřel i Luca de Meo, šéf skupiny Renault, podle kterého to s dosud populárním segmentem zatím nevypadá nejlépe. Už teď totiž automobilky musí bojovat, aby jejich malé modely zůstaly výnosnými. Jenže s dalšími investicemi kvůli emisím se to může rychle změnit.

„Ať už stavíte Clio za 15.000 eur nebo Mercedes třídy S za 120.000 eur, potřebujete filtr pevných částic obsahující platinu, rhodium a další drahé kovy. Jistě, filtr pro S-Class bude o trochu větší, jenže procentuálně bude levnější a zákazník si to bude moci dovolit zaplatit. Automobilkám vyrábějícím malé vozy to však zkomplikuje život,“ měl uvést Luca de Meo.

Automobily B-segmentu se spalovacími motory by tak při nástupu emisní normy Euro 7 mohly podle jeho odhadů zdražit až na dvojnásobek. I díky tomu by se však mohla otevřít cesta pro rychlejší přechod na elektromobilitu, která se v mezidobí stává dostupnější.

„Podle našich zkušeností zatím ceny baterií padají v průměru o 10 procent ročně. A malé elektromobily potřebují menší baterie, takže procentuálně zlevňují rychleji než elektromobily rodinné velikosti. Jak budou auta se spalovacími motory zdražovat, srovnatelné elektromobily budou naopak zlevňovat,“ věří de Meo.

Podle něj se tak pomalu blíží moment, kdy se křivky cen malých elektromobilů a automobilů se spalovacími motory protnou. A zřejmě od té chvíle začnou být elektromobily dostupnějším a nejspíš i efektivnějším řešením mobility v Evropě.