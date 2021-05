Útlum spalovacích motorů v Německu způsobí ztrátu mnoha pracovních míst

Ukazují to závěry studie, kterou dnes zveřejnil mnichovský institut Ifo. Vypracovat ji nechalo Německé sdružení automobilového průmyslu (VDA), které chce vědět, jaké dopady na zaměstnanost bude mít přechod k elektromobilitě.

"Čísla z výroby už nám ukazují, že pro elektromobily jsou zapotřebí úplně jiné díly než pro spalovací motory. Tato transformace se ale zatím plně nepromítla do počtu pracovních míst," upozornil Oliver Falck, který v Ifo vede středisko pro průmyslovou organizaci a nové technologie.

"Přechod k elektromobilitě je náročný úkol, zejména pro dodavatele v automobilovém průmyslu, kde působí hlavně středně velké firmy. Ve zbývající výrobě spalovacích motorů i u elektromobilů je důležité zachovat vysoce kvalifikovaná místa, a přitom nezastavit strukturální změny," řekl šéf institutu Ifo Clemens Fuest.

"Transformace, kterou lze očekávat u počtu zaměstnanců, odchod silných ročníků do důchodu zcela nevyřeší. Protože firmy už jsou si toho nesouladu vědomy, mají možnost v příznivé době zavést odpovídající opatření, jako je přeškolení nebo další školení," poznamenal Falck.

Institut Ifo odhaduje, že kolem 75.000 zaměstnanců ve výrobě v německém automobilovém sektoru do roku 2025 odejde do důchodu. Zhruba 39.000 z nich v současné době pracuje přímo ve výrobě aut, zbytek ve výrobě autodílů. Pokud ale do roku 2025 výroba aut se spalovacím motorem klesne tak, jak předpokládají současné plány na snížení emisí, pak přechod k elektrickým motorům zasáhne minimálně 178.000 zaměstnanců. Jsou to pracovníci ve výrobě, která je přímo či nepřímo závislá na spalovacích motorech. Z nich pak 137.000 přímo zaměstnává automobilový průmysl.

Studie také zjistila, že do roku 2030 odejde v odvětví do důchodu kolem 147.000 výrobních zaměstnanců, z nichž 73.000 je ve výrobě aut. V Německu je teď nejméně 215.000 pracovníků, kteří vyrábějí produkty se vztahem ke spalovacím motorům, a z nich pak zhruba 165.000 přímo zaměstnává automobilový průmysl.

Hodnota výrobních skupin, kterých se přechod k elektromobilitě přímo dotýká, už mezi roky 2015 a 2019 klesla o více než 22 miliard eur (přes 568 miliard Kč). To je pokles asi o 13 procent. Počet zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě, se ale snížil jen asi o dvě procenta, respektive o 8000 zaměstnanců. "Zachování paralelních výrobních struktur vyžadovalo i značný personál," doplnil Falck.