Mercedes GLS od Brabusu je pořádně rychlá bestie, upaluje až 330 km/h!

Německý úpravce Brabus se pustil do luxusního SUV automobilky Mercedes-Benz. Předfaceliftovou verzi AMG dostal na 662 kW, díky čemuž zvládne upalovat až 330 km/h.

Mercedes-Benz představil modernizovanou podobu modelu GLS teprve začátkem tohoto měsíce, takže úpravci ještě neměli šanci se na novinku vrhnout. Za základ proto používají dosavadní provedení. Mezi nimi je například Brabus, který svou představu o nejlepším GLS výmluvně pojmenoval 900 Superblack.

Celočerné provedení vozu nemusí být všem po chuti, na silnici však bude vzbuzovat respekt. Upravené díly na karoserii jsou vyrobeny z karbonu a kromě estetické funkce také zlepšují aerodynamiku. Například na přední nápravě snižují vztlak ve vysokých rychlostech, což pozitivně ovlivňuje stabilitu SUV.

Video se připravuje ...

Vizuální dojem dotváří největší verze disků Brabus Monoblock Z Platinum Edition o průměru 24 palců. Na nich jsou obuty pneumatiky Continental o rozměrech 295/35 R24 vepředu a 335/30 R24 vzadu. V této kombinaci je maximální rychlost vozu elektronicky omezena na 310 km/h. V případě použití menších 23palcových kol je maximálka posunuta až na 330 km/h.

Velké a těžké luxusní SUV je takového výkonu schopno díky rozsáhlým úpravám pohonné soustavy. Základem vozu Brabus 900 Superblack je sériový Mercedes-AMG GLS 63, jehož motor je zásadně přepracován. Objem dvojitě přeplňovaného osmiválce narostl z 3.982 cm3 na 4.407 cm3, a to zvětšením vrtání válců na 84 milimetrů. To si pochopitelně vyžádalo použití nových pístů a zakázkový klikový hřídel zároveň zvětšuje zdvih přesně na 100 milimetrů.

Přepracovaný je rovněž systém přeplňování, jehož součástí jsou ventily Brabus BoostXtra, které mají produkovat zajímavý blow-off zvuk, když řidič uvolní pedál plynu. Dále se zapracovalo na sání a výfukovém systému s aktivními klapkami, přičemž výsledkem všech úprav je maximální výkon 662 kW při 6.200 ot/min a maximální točivý moment 1.250 Nm při 2.900 ot/min (elektronicky limitovaný na 1.050 Nm). Pro srovnání, sériové AMG GLS 63 produkuje 450 kW a 850 Nm.

Maximální rychlost činí výše zmiňovaných 310-330 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h je otázkou 3,6 sekund. Na velké SUV s hmotností okolo 2,6 tuny jsou to impozantní čísla. Světlá výška modelu 900 Superblack byla snížena o 25 milimetrů, což má na svědomí nový řídicí modul vzduchového odpružení. Brabus tvrdí, že při ladění motoru bral ohled na emisní předpisy a zároveň si dal záležet na výdrži, takže na motor poskytuje záruku o délce tří let nebo do ujetí 100.000 kilometrů.

Video se připravuje ...

Interiér vozu je vyroben ve stylu Brabus Masterpiece, který je proveden ve stejném černém odstínu, jakým se chlubí karoserie. Většina vnitřku je čalouněna měkkou kůží, přičemž některé detaily nebo stropnice jsou potaženy Alcantarou. Na několika místech v interiéru se objevuje logo 77, jenž je odkazem na rok 1977, kdy byl Brabus založen. Chybět pochopitelně nemohou ani díly vyrobené z karbonových vláken.