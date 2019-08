Mercedes se omlouval za tweet o teplém létu. Naštval jím bojovníky proti změnám klimatu

Německá automobilka před několika dny zveřejnila několik fotografií červeného GLA 45 4Matic, rychlého crossoveru s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 280 kW, který dá stovku za 4,4 sekundy, a přidala k nim komentář: "Kdyby tohle léto nebylo dostatečně teplé, Mercedes-AMG GLA 45 4Matic ho díky žhavě červenému laku ještě víc rozpálí."

[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,5 l/ 100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 193 g/km | https://t.co/NCNjWnA238]



If this summer wasn't warm enough already, the Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC will heat things up even more with this red-hot finish. 🔥



📷 Mercedes-Benz Kundencerter pic.twitter.com/2xfcKAb85f — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 1. srpna 2019

Brzy se ale našli lidé, kteří v odpovědích Mercedesu připomněli globální oteplování a změny klimatu a údajnou vinu automobilového průmyslu (a tedy i Mercedesu) na něm. Německá firma se nakonec raději za původní příspěvek omluvila.

"Lidičky, tohle se nám opravdu moc nepovedlo. Upřímně se omlouváme. Tvrdě pracujeme na obměně naší nabídky. Směřujeme k CO2 neutrální mobilitě," napsal Mercedes a přidal odkaz na svoje plány v této oblasti.

Ani to ale úplně nestačilo. Jeden z uživatelů například automobilce vytkl 52 AMG modelů v nabídce oproti jedinému elektrickému vozu.

Jiný Mercedes rovnou vyzval, aby se omluvil také "našim dětem za spoluúčast na zničení planety podváděním při emisních testech".

Ok now apologize to our children for helping destroy the earth with emissions testing cheating while you are at it. — 🐶Earl of Frunkpuppy🐶 (@28delayslater) 2. srpna 2019

Dnes je fakt snadné někoho urazit...