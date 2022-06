Auto.cz zve čtenáře na výstavu Město v pohybu, která je nástupcem úspěšné akce Auta na náplavce. Na co se můžete těšit?

Automobilový průmysl se pomalu posouvá novým směrem, na který reaguje i naše výstava. Na úspěšnou akci Auta na náplavce, kterou v centru Prahy opakovaně pořádal Svět motorů, tak nyní navazuje výstava Město v pohybu, za jejíž organizací stojí Auto.cz, a která kromě tradičního autosalonu nabídne i důraz na aktuální trendy.

Zaměříme se tedy na elektromobilitu, elektrická přibližovadla, sdílenou dopravu, chytrou infrastrukturu, technologie, multimédia nebo ekologické cestování. Prostor ale bude věnován i chodcům, cyklistům nebo motorkářům. V rámci Města v pohybu zkrátka myslíme na všechny.

Samozřejmostí bude také bohatý doprovodný program, takže se opět můžete těšit na koncerty, besedy a přednášky, včetně konference kolegů z E15 na téma elektromobility. Pro nejmenší pak bude připravena i dětská zóna.

Navzdory řadě inovací však některé věci zůstávají při starém. Akce se bude konat v termínu od čtvrtka 25. do neděle 28. 8. 2022 na pražské náplavce a vstup je zdarma, stejně jako přívoz pro pohodlnou přepravu mezi oběma břehy.

Bližší informace o účastnících a programu očekávejte v nadcházejících týdnech, již nyní však můžeme slíbit podporu ze strany Světa motorů, AutoTipu i AutoRevue a mediální pokrytí napříč naším mediálním domem CNC. Akce se navíc koná pod záštitou města Prahy, Prahy 2, Prahy 5 a TCP (Trade Centre Praha, organizace spravující náplavku).

Nezapomeňte si tak do svých diářů zapsat, že poslední srpnový víkend bude na náplavce žít Město v pohybu a určitě dorazte. Minulé ročníky za to stály a i letos se jistě bude na co těšit.