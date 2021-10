Navštívili jsme školní autosalon: Inspirací byla Auta na náplavce!

Ve vnitrobloku průmyslovky na teplickém Benešově náměstí je velký ruch. Studenti procházejí mezi desítkami vystavených veteránů i nových aut od místních dealerů, zastavují se u vozů armády či vězeňské služby i stánků distributorů náhradních dílů servisního vybavení jako Bosch či InterCars. Další nové vozy stojí přímo před školou a na náměstí pak ještě další veterány.

Osmička

„Máme tu na šedesát aut, to tu vaši stovku z Náplavky možná brzy překonáme,“ mrká na nás otec myšlenky teplického školního autosalonu Pavel Světlík. Na tenhle nápad přišel, když se před patnácti lety jako někdejší absolvent školy pod její střechu vrátil v roli učitele odborných předmětů. „Koumal jsem, jak studenty nad rámec školních osnov propojit se servisy a prodejci aut či náhradních dílů. Sedm na to do roka vyhrazených exkurzí mi přišlo málo,“ tvrdí Světlík. Zvlášť když kamkoli přišel, všude ho zdravili stejně: „Dobrý den, pane učiteli.“ Tehdy si uvědomil, že to jsou někdejší absolventi školy, třeba už v několikáté generaci, a jaký to má potenciál. „Ve vystavených autech se přece lze blíže seznámit a osahat si modernější věci, než jsou v učebnicích,“ argumentuje zapálený učitel. Získat pro takový nápad vedení školy a místní firmy pak už nebyl problém. Letos při sedmdesátém výročí školy se tak konal již osmý ročník.

Svět motorů 41/2021

Pro budoucí uplatnění

Jak Světlík podotýká, tahle dvoudenní školní sláva je důležitá pro obě strany: firmy tam podchytí své budoucí zaměstnance, studenti mají zase lepší představu, jak bude vypadat jejich profesní život. „Ti kluci to potřebují, obecně se vytrácí manuální zručnost. Když nastoupí, neumí ani poskládat gola sadu,“ tvrdí Světlík. Význam akce pro dealery potvrzují například Leslav Kristen ze zastoupení Ford – Urban auto Most i Hynek Eisner z firmy Louda Auto. „Má to smysl, příště tu určitě budeme zase,“ tvrdí shodně. Školní autosalon se tak nad vší pochybnost zdá být i jedním z podnětů, proč po letech útlumu zájmu zase stoupá počet zájemců o obor. Stejně jako my totiž i tamní studenti věří, že autařina má smysl i do budoucna.

O pohár ředitele školy

Kromě školního pořádají Tepličtí i studentský autosalon – O pohár ředitele školy. Zúčastňují se ho studenti vyšších ročníků s auty, na kterých sami pracují. Jedná se o jejich vlastní vozy nebo třeba starší auta z rodiny, o která pečují. Přímo u aut si vyměňují zkušenosti a nechávají si poradit, či sami pod dohledem opraví. Koná se jednou za dva roky.

Tři otázky pro studenty

V čem vidíte hlavní myšlenku autosalonu? Proč jste se na studium automobilového oboru přihlásil a co chcete dělat po skončení školy? Kam se bude podle vás vyvíjet automobilismus?

Ondřej Janík, 4. ročník

Můžeme se zblízka podívat na auta, která bychom jinak znali maximálně z internetu nebo časopisů. Auta mě vždycky bavila, odmala jsem se motal okolo všeho, co mělo kola. Chci jim být blízko i nadále, jen ještě úplně nevím, zda je chci prodávat, servisovat, nebo s nimi jinak pracovat. Doufám, že ještě pár let se pojede ve stejných kolejích, klasika je klasika. Chci věřit, že se od současného, tvrdého vymáhání čisté elektromobility dojde k nějakému kompromisu. Elektromobilita ano, ale v rozumné míře.

Dominik Kordík, 2. ročník

Rád se dívám, jak věci fungují, nové technologie stále přicházejí. Je dobré o tom něco vědět nejen teoreticky. Táta má kamionovou dopravu, tak o tom chci všechno vědět, a taky mě zajímá automobilová technika. Mám tu možnost si to všechno vyzkoušet. Škola mi dá garantovanou odbornost, chci tomu všemu dobře rozumět. Abych pak mohl jít v tátových stopách. Elektromobilita je asi směr, kterému se nevyhneme. Vadí mi ale, že její horliví zastánci jako by neviděli, že výroba baterie znečistí svět více než diesely. A asi ani nepůjde rozkopat půlku republiky kvůli nabíječkám. Nebo snad budeme tahat elektriku oknem z paneláku?

Matouš Prchal, 3. ročník

Protože se v budoucnu vidím buď v auto dopravě, nebo v pneuservisu, je pro mě důležité orientovat se i ve strojích a zařízeních. Líbí se mi, jak fungují auta a stroje vůbec, chci je umět opravovat a zajišťovat, aby je lidé mohli dál používat. Upadá vůle živit se rukama, a proto se bude poctivě dělané řemeslo hradit zlatem. Na krátkou vzdálenost má elektromobilita smysl i do budoucna – jízdy po městě nebo na nákup, proč ne? Ale jet 200 km na služební cestu? Někam dorazit, tam přespat a doufat, že se přes noc vůz nabije, pokud už najdu volnou nabíječku?

René Martínek, 4. ročník

Není nad to, setkat se s novými auty naživo. Zvlášť si cením, že je tu velká přehlídka značek. Auta jsem měl vždycky rád, nejen se okolo nich motat, dokonce jsem si je i kreslil. A už mi to zůstalo. Chci se tím nadále živit, ale spíš než k novým modelům mě to táhne k těm starým, třeba mercedesům. Stará auta jsou prostě srdcovka. Tlak na zavádění elektromobility tu bude dál, ale měl by se najít rozumný kompromis se starými pohony.

Matěj Maxim, 3. ročník

Vždycky je dobré seznámit se s čerstvými novinkami, které se mi pak můžou hodit v dalším studiu. Auta mě vždycky bavila – motor je složité i jednoduché v jednom. Škola mi umožní více se dozvědět v praxi, jak to všechno funguje. V budoucnu se pak vidím jak šéf dílny, nebo přijímací technik. Prostě zastávat práci na pozici pro maturanta. Trendem bude nejspíše vodík. Elektrovozy totiž dnes nejsou pro lidi – chabé dojezdy, velké a těžké baterky, nabíjení na dlouhý čas. Ani se neřeší, co s vysloužilými bateriemi.

Natálie Englerová, 3. ročník